El atletismo vigués, en vilo por el Día de las Fuerzas Armadas: atletas y clubes afectados

El deporte vigués, en el tramo final de la temporada o en el inicio, según la modalidad, vive en vilo. La ciudad acogerá el Día de las Fuerzas Armadas, en realidad casi una semana, del martes 26 al domingo 31 de mayo. Desfiles y exhibiciones; tropas, vehículos, aviones y helicópteros... Un despliegue que abarcará los más diversos escenarios, de Samil a la Porta do Sol o el puerto. Pero que también afectará a varias instalaciones deportivas y con varias semanas de antelación,alterando la actividad programada y en algunos casos de forma sustancial.

De hecho, las dependencias del IMD de As Travesas –pabellones, campo de fútbol, pista de patinaje–, que se emplearán para intendencia y alojamiento, debían clausurarse ya este fin de semana, con la consiguiente reubicación de todos los partidos previstos. Desde el Concello, sin embargo, apuntan que están a la espera de algunos datos que pueden hacer variar ese plazo de cierre.

Pistas de Balaídos. / Marta G. Brea

A competiciones habituales de baloncesto, balonmano o fútbol, federadas o de Vigo en Xogo, se les buscará reubicación en otros pabellones –será más fácil si acompaña la meteorología por la existencia de goteras o condensación en varias dependencias–. No existe esa alternativa con las pistas municipales de atletismo, las únicas válidas –aunque precisamente estaban pendientes estos días de recuperar su homologación–. No hay convenio con la universidad para el uso de las del CUVI. Y ni siquiera el alivio del módulo cubierto, cuya periodo está concluyendo y en cuyo pabellón 5º también se alojarán soldados. Los atletas están afinando su preparación de cara a la temporada al aire libre. Y en estas mismas semanas se debía celebrar, por ejemplo, el Trofeo Reconquista.

Todo eso ha quedado en el aire. En la presentación del Día de las Fuerzas Armadas se apuntó que el miércoles 27 se desarrollaría una exhibición de personal y material en Balaídos, con una demostración cinológica (relacionada con el adiestramiento y las capacidades de los perros), movimientos floreados y drones. Otras fuentes han hablado de ejercicios de hípica.

Obras y compatibilidad

En cualquier caso, el Ejército demanda reformas. Se adecentará el graderío pero también se utilizará la parte central del estadio; la dedicada a lanzamientos y saltos. Los responsables intentarán que esas obras se puedan compatibilizar todo el tiempo que sea posible con el uso del anillo por parte de los corredores. Pero se antoja complicado y se desconoce durante cuánto tiempo se verá paralizada la actividad atlética durante una época tan sensible.

«Resulta frustrante que nadie ponga sentido común a las decisiones que se toman en el Concello», critica José Domínguez, uno de los responsables de la Agrupación Viguesa de Atletismo (AVA). «No es comprensible cómo la organización de un evento nos lleva al bloqueo de muchas de las instalaciones deportivas de la ciudad, especialmente en el caso del atletismo. El que alguien decida usar las únicas pistas para montar eventos relacionados con el Día de la Fuerzas Armadas es un auténtico despropósito. En plena temporada, cuando llegan todos los campeonatos autonómicos y nacionales, nos vamos a quedar sin poder entrenar. Tras meses entrenando alguien desprecia absolutamente el esfuerzo de nuestros deportistas y les hace perder uno de los periodos más importantes de la temporada».

«Llama la atención que se nos llene la boca diciendo que el Concello apoya el deporte cuando luego es capaz de tomar este tipo de decisiones donde únicamente muestra su desprecio al deporte y los deportistas, así como una absoluta falta de cultura deportiva. Y todo eso sin saber incluso los daños que se van a ocasionar a la instalación, que ya de por sí adolece de muchas deficiencias, dada su antigüedad y escaso mantenimiento», añade Domínguez. «Seguro que meter caballos y otros materiales militares no le va a hacer ningún bien. Llevamos años esperando un nuevo estadio de atletismo y, en vez de cumplir las múltiples promesas de construir uno nuevo acorde a las necesidades de la ciudad, toman decisiones para destrozar el que tenemos. Vamos de mal en peor».