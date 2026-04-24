El Rubensa Porriño se juega la permanencia

Última jornada de Liga en el grupo A de la División de Honor Plata Femenina con el futuro del Rubensa BM Porriño en el aire.

El conjunto dirigido por Abel Estévez ha hecho una mala temporada, también muy condicionado por las numerosas lesiones. Pero cuando parecía que habían reconducido la situación y casi había logrado la salvación, encadenaron varias derrotas inesperadas ante rivales directos, que le han hecho llegar a la última jornada en descenso. Así, para salvarse, deberían ganar al Getasur en Madrid, y además esperar la derrota del Romade en su casa ante el Rocasa, que no se juega nada. Una carambola complicada, pero que se ha convertido en la única posibilidad para el conjunto gallego.

Con respecto al partido, que es lo que depende del Porriño, la clave estará en saber controlar los nervios, que tan malas pasadas les ha jugado en las últimas jornadas. El Getasur afronta el choque sin objetivos, por lo que la intensidad del conjunto gallego, siempre que esté controlada, podría ser decisiva. Abel Estévez tendrá la baja de Lucía Castiñeira y las dudas de Iria Benaches e Isis, tocadas.

CLUB BALONMANO GETASUR - RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO (mañana, 19:00 horas, CDM Alhondiga Sector III)

En el pavillón do Coirón de Dena se celebrará el último partido de rivalidad de la temporada. El Inelsa Solar Asmubal Meaño recibe a un Helvetia Saeplast Cañiza que ya ha cerrado su clasificación para la fase de ascenso hace un par de jornadas, pero que sigue luchando por conseguir el título liguero. Mientras, el conjunto local lleva muchas semanas sin alicientes, una vez consiguieron cerrar la permanencia. De esta forma, el principal interés del choque es que servirá para despedir al entrenador local, Juan Costas, que abandona su cargo después de siete temporadas en el conjunto de O Salnés.

Será sin duda un partido emocionante para el técnico y sus jugadoras, que han sufrido bastante en las últimas jornadas, no por la clasificación, sino por la falta de objetivos y las numerosas ausencias. Por su parte, el Cañiza sigue preparándose para la fase de ascenso y lo hace compitiendo en cada partido con la máxima concentración. Además, no tiene bajas y podría conseguir el título liguero si gana y tropieza el Leganés. El entrenador Isma Lago destaca en el rival a su goleadora Laura Miniño y la meta Irene Ríos.

INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO - HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA (mañana, 19:00 horas, Pavillón Municipal do Coirón)

Por su parte, la SAR Rodavigo jugará en Gijón, después de haber superado una campaña tremendamente complicada tras las 4 roturas de ligamento cruzado que han tenido que superar. Con el regreso de Vero Posada al banquillo, el equipo comenzó a remontar hasta poder luchar por la quinta posición en esta última jornada. En esta recuperación, hay que destacar también la aportación de la meta Lucía Vázquez, que ya se había retirado, pero regresó para ayudar tras la baja de Adriana.

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El Gijón también llega al partido sin agobios clasificatorios ni objetivos, pero es un equipo que siempre compite y que destaca por su juego colectivo. Así se espera un partido competido y ajustado, para cerrar una fantástica temporada de la SAR, que ha superado todas las dificultades que se le pusieron por delante.