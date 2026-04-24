Mario Méndez, campeón de España de 10 km en aguas abiertas

Mario Méndez prolonga en aguas abiertas el gran año que había iniciado en la piscina. El vigués, que milita en el Santa Olaya asturiano, se proclamó en febrero campeón de España de larga distancia (5.000 metros). El primero que lograba este título tres veces de manera consecutiva. Y ahora lo ha conquistado en los diez kilómetros en augas abiertas, en la cita que se está celebrando en Ibiza. Méndez, con un crono de 1:53:07, se impuso en un emocionante final a Mateo García (1:53:09), del Arteixo. Completó el podio Joan Macario (1.57:24), del CN Las Palmas. Méndez quedó además en el Top 20 en la clasificación de la segunda prueba de la Copa del Mundo.