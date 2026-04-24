La Liga de Invierno concluye en Baiona junto al Trofeo Verde

Este sábado llega a su final de temporada la Liga de Invierno Cíes – Rande, cita velística en la que han navegado, desde el pasado 14 de febrero, cuando se daba el primer bocinazo de salida, tras la anulación de la primera regata a finales de enero y cuyo anfitrión era el Real Club Náutico Rodeira de Cangas, más de medio centenar de embarcaciones que han tomado parte en las tres categorías convocadas: Solitarios y A Dos, ORC y Concentración Náutica.

Aun cuando algunas de las clases tienen definidos sus puestos oro, quedan por determinar el resto de los peldaños, que en esta ocasión pueden llegar a ser dobles, al unirse la cita velistica al Trofeo Verde que organiza el Monte Real dentro de su calendario de competición y que también se celebra este sábado como parte de la Liga de Invierno Cíes – Rande que, al igual que los demás clubes de la Ría de Vigo, las incluyen en sus competiciones de cruceros ORC como parte del Circuito.

En esta tesitura podemos encontrar al Salaño Dos, de Jacobo Vecino y Brenda Maure. Los representantes del Real Club Náutico de Vigo lideran la competición en Solitarios y A Dos, y tienen en su haber 9 puntos, tan sólo tres de ventaja sobre su inmediato rival en el listado de la general, que es el Alalunga, de Rodrigo Rodríguez y Carlos Cárdenas, del Club Marítimo de Canido. Con 15 se encuentra en el bronce provisional, el Smaku, de Alfonso Rodríguez, del Liceo Marítimo de Bouzas. Esto da buena muestra de lo apretado de los resultados y de la necesidad que tiene el Salaño Dos de obtener un buen resultado en esta última prueba para no perder el horizonte del primer puesto en el podio final.

En los ORC 3, quien sí lo tiene muy claro es el Bon III, de Víctor Carrión, del Real Club Náutico de Vigo, que manda con autoridad con 4 puntos, a 11 del segundo clasificado, que es el portugués Makai, de Miguel Fonseca, del Mentor da Foz luso. Tercero es Aceites Abril, de Luís y Jorge Pérez Canal, con 20 puntos. El velero del náutico vigués ha confirmado su participación en esta última regata.

Una regata anterior. / Juan Caballero

En ORC 4 ventaja de 6 puntos del Unus, de Luís García Trigo, del Monte Real Club de Yates de Bayona, que tiene 5 puntos. Precisamente con 11 se encuentra el Bonaventure, otro de los veleros del Náutico de Vigo, patroneado por José Luís Ríos. Y ya con 16, en el tercer puesto, el Fend La Bise, de Jean Claude Sarrade, también del Club de Yates.

Y ya en los ORC 5, 8 puntos para el Aquilón, de Roberto Telle, del Club Social Moaña Mar, a cuatro de ventaja del Salao, de Juan Carlos Sicre, del Liceo de Bouzas, con 12 puntos. Con uno más cierra el cajón el Zarpar.EU, de Koki, Independiente.

A la entrega de premios han confirmado su asistencia, entre otras autoridades, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña; la vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; y los representantes de las firmas patrocinadoras y colaboradoras.

Noticias relacionadas

La Liga de Invierno Cíes – Rande está promovida por el Liceo Marítimo de Bouzas, el Club Náutico San Adrián de Cobres, el Monte Real Club de Yates de Bayona, el Real Club Náutico Rodeira de Cangas y el Real Club Náutico de Vigo, contando con la colaboración de la Real Federación Gallega de Vela y el Clúster Náutico Rías Baixas, bajo el patrocinio institucional de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra, con Veneziani Yachting, líder en el sector de las pinturas y antiincrustantes para barcos, así como también Ronáutica Marinas y Flow Sail Your Best,como empresas privadas.