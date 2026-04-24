Jornadas abiertas en Máis que Auga de Barreiro y Navia

Las instalaciones de Máis que Auga en Barreiro y Navia celebrarán del 27 al 30 de abril unas jornadas de puertas abiertas dirigidas a que los interesados puedan iniciarse en el pádel o seguir progresando en esta disciplina. Las jornadas consistirán en clases en grupo, dirigidas por los entrenadores de la academia. Habrá dos niveles, iniciación e intermedio, y grupos para pequeños, a partir de 7 años, y adultos. Las sesiones se reservan por internet y Máis que Auga facilitará el material necesario.