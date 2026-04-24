Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Kitchen RajoyExtradicción exprofesor violadorBarça-CeltaNominado mejor docente suspende oposiciónForo Turismo de Vigo
instagramlinkedin

Pádel

Jornadas abiertas en Máis que Auga de Barreiro y Navia

Cartel anunciador.

Cartel anunciador.

R. V.

Las instalaciones de Máis que Auga en Barreiro y Navia celebrarán del 27 al 30 de abril unas jornadas de puertas abiertas dirigidas a que los interesados puedan iniciarse en el pádel o seguir progresando en esta disciplina. Las jornadas consistirán en clases en grupo, dirigidas por los entrenadores de la academia. Habrá dos niveles, iniciación e intermedio, y grupos para pequeños, a partir de 7 años, y adultos. Las sesiones se reservan por internet y Máis que Auga facilitará el material necesario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
  2. Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
  3. Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
  4. Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
  5. Herido muy grave un motorista en Vilanova
  6. Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
  7. Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
  8. De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9

Ourense jubila su veterano camión escalera de los noventa por un articulado más moderno

Ourense jubila su veterano camión escalera de los noventa por un articulado más moderno

La comisión de afectados de la N-550, en Mos, da un ultimátum al Gobierno

La comisión de afectados de la N-550, en Mos, da un ultimátum al Gobierno

Qué hacer hoy 24 de abril en Vigo: una mirada optimista al futuro con María Álvarez, en el Club FARO

Qué hacer hoy 24 de abril en Vigo: una mirada optimista al futuro con María Álvarez, en el Club FARO

Libros destacados da semana

Libros destacados da semana

El Puerto de Marín pulveriza su marca de buques al crecer el tráfico de mercancía general

El Puerto de Marín pulveriza su marca de buques al crecer el tráfico de mercancía general

Ecologistas piden a la Xunta suspender el concurso de pesca del salmón en el Ulla por la situación crítica de la especie

Ecologistas piden a la Xunta suspender el concurso de pesca del salmón en el Ulla por la situación crítica de la especie

Ruta de desayunos en Ponteareas

Ruta de desayunos en Ponteareas

Recoñecer a casa: a casa da xente de Goiáns, «A Cormelá» e a rehabilitación das carpinterías de ribeira da Seara, tres candidaturas galegas aos Premios Arquitectura 2026

Recoñecer a casa: a casa da xente de Goiáns, «A Cormelá» e a rehabilitación das carpinterías de ribeira da Seara, tres candidaturas galegas aos Premios Arquitectura 2026
Tracking Pixel Contents