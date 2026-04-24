Jornada de clausura y despedidas en Primera Nacional Masculina

Nada queda por decidir en la última jornada del grupo A de Primera Nacional Masculina para los equipos gallegos. Lo único que está en juego es conocer al segundo equipo que jugará la fase de ascenso junto al Novás, que está entre el BM Ingenio y el Ciudad de Arrecife.

Porque el campeón de Liga es el Valinox Novás, que ya lo consiguió hace muchas semanas y que desde entonces entrena con un ojo puesto en la fase de ascenso, en la que no podrá participar desgraciadamente Bruno Vázquez, que la semana pasada se rompió el codo y tendrá por delante un largo período de recuperación. El Novás cierra la Liga esta tarde en el Pavillón do Rosal ante el Ribeiro, equipo descendido de categoría, por lo que será un choque bastante descompensado. El conjunto local afronta el partido como los últimos: una preparación de la fase de ascenso, para llegar a la misma en las mejores condiciones. Además, organiza la gran fiesta del Balonmán na Rúa.

VALINOX NOVÁS - BM RIBEIRO RODOSA OURENSE PROVINCIA TERMAL (sábado, 19:00 horas, Pavillón Municipal de O Rosal)

El Granitos Ibéricos Carballal finaliza la temporada visitando al Lirón Teucro, en un partido sin nada en juego, por lo que lo más difícil será estar concentrados y metidos en el choque. El conjunto vigués viaja con las ausencias de Mouco y Samu Amigo, además de la duda de Diego Rodríguez, con problemas en la rodilla. El Teucro tampoco se juega nada, pero el partido se disputará en Pontevedra, ante su público, por lo que la exigencia será mayor. El club pontevedrés ha tenido una temporada flojita, con respecto a sus aspiraciones iniciales, ya que cuenta con una buena plantilla para luchar por los primeros puestos.

LIRON TEUCRO 80 ANIVERSARIO - GRANITOS IBERICOS CARBALLAL (sábado, 17:00 horas, Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra)

También será un día de despedidas para el Reconquista, que cierra la temporada en Balaídos ante el Disiclín Lalín. Sin nada en juego por ninguno de los dos equipos, lo más importante está en las personas que aprovecharán el choque para decir adiós. La despedida más destacada será la del entrenador Víctor Garrido, que lleva cinco temporadas en el Reconquista, trabajando en la cantera, equipo sénior, dirección deportiva… Uno de los pulmones del club que emprenderá nuevos proyectos y al que el club vigués le desea la mejor de las suertes. En lo deportivo, será un partido de trámite, con los dos equipos salvados y sin opciones de fase de ascenso. Así que el conjunto local tratará de cerrar la temporada ofreciendo un buen espectáculo para agradecer el apoyo de la afición.

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO - DISICLÍN BALONMÁN LALÍN (sábado, 19:00 horas, Complejo Deportivo Balaídos I)

Por su parte, el BM Porriño cerrará la temporada en Carballo, frente al Calvo Xiria. Viajan con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia la semana pasada, por lo que será un partido para disfrutar, para premiar a algún juvenil y para finalizar la campaña sin lesiones. El entrenador Dani Benaches no podrá contar para este choque, en el que ningún equipo se juega nada, ni con Coubas, ni con Xacob.

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CALVO XIRIA - BM. PORRIÑO (sábado, 19:00 horas, Pavillón Vila de Noia)

Sin duda el partido más duro será el del Saeplast Cañiza, que afrontará la última jornada en el Pavillón Pablo Herbello de Bueu sin ninguna posibilidad de salvación. Será un choque duro, de muchas despedidas, comenzando por la de la entidad, que abandona la Primera Nacional once temporadas después de alcanzarla. Pese a todo, lucharán por garantizar la penúltima posición, por si hubiese alguna posibilidad de repesca cara a la próxima temporada. El Bueu, quinto clasificado, buscará una victoria para despedirse de su afición con buen sabor de boca, frente a un Cañiza hundido tras el descenso.