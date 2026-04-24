Homenaje a Samuel González en la Sestelo Clásica Álvaro Pino

Ponteareas volvió a demostrar su pasión por el ciclismo con una multitudinaria presentación oficial de la Sestelo-Clásica Álvaro Pino, que celebrará su sexta edición el 24 de mayo en la comarca del Condado Paradanta. El acto, conducido por Terio Carrera, estuvo marcado por la emoción, con un sentido homenaje a Samuel González, amigo de la clásica y referente del ciclocross en Ponteareas, que recientemente sufrió un atropello y permanece ingresado en la UCI.

La presentación contó con la presencia del exciclista y ganador de la Vuelta a España Álvaro Pino. Será de hecho una edición muy especial en la que se conmemoran los 40 años de la histórica victoria de Pinto en la ronda española España, un hito que marcó el ciclismo gallego y nacional.

Uno de los grandes anuncios de la jornada fue la confirmación de Ángel Edo como invitado de. Edo logró un total de 10 victorias como profesional, incluyendo etapas en la Vuelta a España.

La Sestelo Clásica Álvaro Pino volverá a reunir a cientos de ciclistas. La prueba contará con dos recorridos adaptados a distintos niveles y mantendrá su esencia como evento participativo. Además, la cita estará acompañada de la ya tradicional Feria del Corredor, que se celebrará el día previo y que incluirá actividades para todos los públicos.