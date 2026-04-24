El Mecalia, a completar el trabajo que inició en Málaga

El Mecalia Atlético Guardés roza la historia con los dedos. Las de Ana Seabra reciben mañana sábado a las 20.30 horas al Costa del Sol Málaga para disputar el partido definitivo de semifinales de la EHF European Cup, al que llegan con una ventaja de apenas dos goles de la ida en Carranque. De lograrlo, el equipo miñoto haría historia consiguiendo un billete para la que sería su segunda final europea, tres años después de la primera en 2023. De nuevo, la convocatoria no tiene ninguna baja, y las 16 jugadoras piden a la afición local que se vuelque con ellas y llene el pabellón de A Sangriña para empujar por el sueño europeo.

El conjunto guardés llega con buenas sensaciones, pero con prudencia y seriedad. No es momento de precipitaciones para un equipo que el domingo pasado vio cómo un resultado que las haría llegar a este partido con menos incertidumbre se les escapaba de las manos cuando, después de dominar toda la segunda parte de un encuentro hasta entonces igualado en Málaga, las de Suso Gallardo despertaron para asestar un parcial 4-0 en los tres minutos finales que reducía la distancia hasta los dos únicos goles que dieron la primera victoria de esta eliminatoria al Mecalia (24-26). Aprendieron por las malas las de Seabra que no deben dar por muerto a un rival con experiencia en la competición bajo ningún concepto, por lo que la tónica de este sábado será de precaución, aunque también de confianza en el trabajo hecho.

Cacheda, en el partido de ida. / Costa del Sol

Y es que las sensaciones positivas fueron notables en el primer capítulo de estas semifinales. Hasta ese epílogo que igualó las cosas, el equipo miñoto venía controlando la mayor parte del período desde el descanso, gracias a un intenso trabajo en defensa que les valió varios robos de balón importantes y generar otros tantos lanzamientos forzados de un ataque malagueño más bien inseguro. El juego ofensivo gallego, además y por su parte, también brilló liderado por la dupla que formaron Sancha y Cacheda, quienes con seis y cinco goles cada una respectivamente fueron las responsables de transformar una gran coordinación de todo el equipo. El objetivo para mañana será evocar esos elementos valiosos logrados en Carranque y corregir los errores que llevaron a la caída del final del encuentro. Una misión para la que el Guardés tiene mucho a su favor, desde los dos goles de ventaja con los que llega (aunque mínimos, significativos) hasta el apoyo de un pabellón que el Club ha tratado de llenar por todos los medios, y pasando por último por una convocatoria que continúa completa con 16 jugadoras.

Un rival diezmado

El Málaga, por su parte, tratará de aferrarse a la garra que logró sacar en los últimos instantes de un partido donde se le vio perdido y tocado por las bajas. Sin Joana Resende, Maider Barros, Nicxon Clabel ni Bárbara Vela, y con Estela Doiro de vuelta pero a medio gas, las andaluzas sufrieron en casa para reconducir la dirección del partido hasta que lo lograron milagrosamente en el momento de la verdad. Isa Medeiros fue vital en esa remontada in extremis, por lo que el anfitrión deberá vigilar su extremo con especial atención mañana.

Por lo demás, no cabe subestimar a un rival con muchas tablas en un torneo que ya coronó en 2021 y en el que ha logró una segunda plaza de finalista al año siguiente. Mañana buscará, sin dudas y sin nada que perder, la tercera. Aunque para ello deberá soportar la presión de un Inferno que se espera más caliente que nunca para animar a las suyas en la misma dirección: hacia el hito que ya logró en 2023 y que volvería a poner a la pequeña villa de A Guarda en el gran mapa de Europa; hacia lo que sería, en definitiva, el mejor párrafo posible que añadir a la historia de un Club al que ilusiona especialmente la oportunidad de escribirlo ahora, justo cuando no está viviendo su mejor capítulo fuera de lo deportivo. Pero también hacia lo que serán, sobre todo, 60 minutos de puro disfrute de una afición decidida a cumplir con su papel en la cita del año.

Ana Seabra: “Va a ser un partido muy duro”

La entrenadora del Guardés, Ana Seabra, ve el partido de mañana como “una auténtica final contra un Málaga con mucha experiencia”. A pesar de las horas bajas que su rival pudo haber aparentado hace una semana, la técnica no subestima el nivel de las andaluzas, y por ello insiste en que “sabemos que tendremos que corregir, ajustar y controlar mejor algunos momentos del partido y tener un poco más de madurez”, enfocándose más en los detalles menos buenos de un encuentro en que las suyas fueron superiores. Porque no cabe dar por sentada ninguna superioridad, y los dos goles de renta no pueden generar confianza en exceso en lo que, para la preparadora, “va a ser un partido muy duro”.

Sin embargo, pase lo que pase, Seabra destaca el mérito de las suyas y lo histórico de una oportunidad que no piensan desaprovechar, y que las deja “muy ilusionadas por vivir un nuevo momento deportivo, y con muchas ganas de hacerlo de forma que nos permita seguir adelante hacia la final”.

Ania Ramos, en el partido en Carranque. / Costa del Sol