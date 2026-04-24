Fin a la fase regular para el Celta Femxa Zorka en Navia

El Celta Femxa Zorka disputa este sábado en el pabellón de Navia, a las 19.00 horas, el último partido de la fase regular del campeonato. Treinta jornadas en las que, de momento, las célticas solamente han perdido dos partidos.

El equipo entrenado por Cristina Cantero disputa este último partido ante el Unicaja, tercer clasificado y uno de los posibles rivales en la fase de ascenso. De momento, el interés de las jugadoras y cuerpo técnico, en este último partido, es el de conocer el nombre del equipo con el que se cruzará en el play off previo a la fase, además de despedirse con un nuevo triunfo y cerrar una temporada sin perder un solo partido ante su afición.

El Celta Femxa Zorka se cruzará en el play off con el noveno clasificado, posición que ocupa Al-Qázeres. Las extremeñas cuentan con el mismo número de victorias que el Unibasket y el Lima Horta. En este última jornada, con todos los partidos jugándose a la misma hora, Al-Qázeres visita Melilla y el Lima Horta recibe al Unibasket, por lo que podría pasar de todo y cualquiera de los tres equipos podría ocupar esa novena posición.

La entrenadora viguesa, tras el último entrenamiento, hacía un balance de lo que ha sido la temporada del equipo. «La verdad es que, pensándolo bien, se ha pasado todo muy rápido y, bueno, con muchas cosas durante el año cuando echo la mirada atrás. Estamos en donde queríamos estar. Estamos en un momento clave de la temporada. Para llegar aquí hemos trabajado mucho, hemos hecho muchas cosas bien, seguro que alguna regular. Sobre todo creo que el equipo se ha mantenido muy unido, se ha mantenido muy serio en el trabajo pese a las lesiones y a los inconvenientes».

Cabrera, entre algodones

La entrenadora viguesa lanza un mensaje a la afición: «Animo a todo el mundo a que pueda venir a disfrutar con nosotros. Ahora mismo asegurados nos quedan tres partidos. Vamos a por ellos a muerte, a competir lo mejor que podamos, a prepararnos, a recuperar a la gente que está tocada y a estar lo mejor posible para ese play-off». Posiblemente no juegue Diana Cabrera para permitir que su tobillo se restablezca totalmente.

PABELLÓN: Navia. HORA: 19 Horas.