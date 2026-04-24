El Carballal ya juega sin red

El Carballal se enfrenta al primer partido en el que puede certificar el descenso de categoría, después de una complicada y dolorosa temporada.

El conjunto vigués viaja a Madrid para enfrentarse al Ikasa Boadilla, con mínimas opciones, al encontrarse a cinco puntos de la salvación a falta de sólo tres jornadas por disputar. Han sido días muy difíciles para el equipo dirigido por Ana Alonso, que tratará de acabar la temporada con la mayor dignidad posible. Además, tendrá importantes bajas: María Pereira (lesionada hasta final de temporada), Lucía Villamarín (estudios) y Yaiza (por motivos personales).