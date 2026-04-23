Martín Fiz estará presente en la Carreira Praia de Samil FE Seguros el 17 de mayo

La Carreira Praia de Samil Fe Seguros-VI Memorial Alfonso Varela continúa consolidándose como una de las grandes citas del calendario deportivo en Galicia y, en su próxima edición, que se celebrará el próximo 17 de mayo, Día das Letras Galegas, contará con la presencia de una auténtica leyenda del atletismo español: Martín Fiz. Campeón del mundo de maratón y referente internacional, Fiz ha sido además pionero en retos como completar los seis grandes maratones del mundo (Six Majors), consolidando una trayectoria única tanto en la élite como en el deporte popular.

Junto a él estará Julia Vaquero, embajadora de la carrera y una de las figuras más destacadas del atletismo español en los años 90. Vaquero brilló especialmente en el cross y en pruebas de fondo y mediofondo, destacando por su versatilidad y donde llegó a ostentar los récords de España de 1.500 y 5.000 metros. Representó a España en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y fue finalista en el Campeonato Mundial de Atletismo de 1995. Su historia personal, marcada por la superación y el regreso al deporte tras años difíciles, la convierten hoy en un ejemplo de resiliencia y valores.

Julia Vaquero, en una edición anterior. / Marta G. Brea

Desde la organización destacan que la participación de Martín Fiz «supone un hito para la carrera y una oportunidad única para acercar a los corredores populares a una figura clave del atletismo mundial», al tiempo que subrayan el papel de Julia Vaquero como embajadora «por su cercanía, su historia y su capacidad de inspirar». La Carreira Praia de Samil Fe Seguros está organizada por el Club Atletismo Veteranos de Samil y el patrocinio de Fe Seguros. La prueba, dedicada el recuerdo del gran atleta popular Alfonso Varela, se ha convertido en un referente del deporte popular, reuniendo cada año a cientos de participantes sobre el arenal vigués.