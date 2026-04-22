El Trofeo Verde abre la temporada de vela pesada en Baiona

El Monte Real Club de Yates inaugura este sábado la temporada de vela pesada con la celebración del Trofeo Verde, una regata que reunirá a cerca de 50 embarcaciones y que volverá a unir las rías de Pontevedra y Vigo.

Organizada por el club baionés con la colaboración del Real Club Náutico de Sanxenxo y el Real Club Náutico de Vigo, la prueba se disputará en formato de dos regatas costeras simultáneas. La primera de ellas partirá a las 12:00 horas desde las inmediaciones del náutico de Sanxenxo, con un recorrido de unas 22 millas hasta Baiona, mientras que la segunda dará comienzo a las 14:00 horas desde la ría de Vigo, con un trazado aproximado de 15 millas.

Divididos en dos grandes grupos en función de su punto de salida, la competición reunirá a equipos de las clases ORC, J80, A Dos y los Fígaro, que navegarán dentro de la división ORC Extra.

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La participación apunta ya a ser elevada, con la presencia confirmada de equipos como el Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal, el Magical de Julio Rodríguez o el Deep Blue 2.1 de Vicente Cid —los tres del RCN Vigo—, así como el Bon III de Víctor Carrión, del CN Punta Lagoa, uno de los vencedores de la pasada edición. En la clase J80 estarán el Waikiki de Andrés Gómez, el Abril con Chisco Catalán a la caña o el Namasté de Luis de Mira.