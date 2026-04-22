La MS2 Cup escala su proyecto

Vigo volverá a situarse en el epicentro del fútbol base con la celebración de la séptima edición de la MS2 Cup, el torneo internacional promovido por Michel Salgado, que tendrá lugar los fines de semana del 29, 30 y 31 de mayo y 5, 6 y 7 de junio de 2026 en la Cidade Deportiva de A Madroa.

El campeonato se disputará en dos fases: el primer fin de semana estarán en juego las categorías sub-16 y sub-14, mientras que el segundo fin de semana concentrará a los equipos sub-19, sub-12, sub-10 y sub-8, en un formato que permitirá reunir en la ciudad olívica a miles de jóvenes futbolistas y a algunas de las canteras más destacadas del panorama nacional e internacional.

Una de las novedades de esta edición de la MS2 Cup es que contará con el apoyo del Concello de Vigo como principal colaborador institucional. A este respaldo se suman Grupo CdeC, Amura, Autos González, Viaje Airbus, Aguas de Mondariz o Frutas Nieves que repiten su apuesta por el torneo.

En lo estrictamente deportivo, la séptima edición reunirá a clubes de primer nivel como el Real Madrid, el Real Betis Balompié, el RCD Espanyol de Barcelona o el Athletic Club de Bilbao, junto a históricos del fútbol europeo como el Oporto y el Benfica. El cartel se completa con la presencia de equipos internacionales y propuestas emergentes como el Vitoria de Portugal, Fursan Hispania FC de los Emiratos Árabes Unidos, el Al-Qadisiyah FC Saudí o el Gen Eira FC desde Australia, que aportarán diversidad y proyección global al torneo.

Valor diferencial

La esencia de la MS2 Cup va mucho más allá de reunir a clubes de renombre. El valor diferencial del torneo reside en ofrecer a los clubes locales la oportunidad de competir contra algunas de las mejores canteras del mundo. Además de que en competición estén los mejores equipos gallegos, también habrá plazas para otros clubes de la comunidad que le darán un contenido especial a un campeonato que tiene el objetivo de seguir creciendo en forma y fondo.

Consolidada como una de las citas de referencia en el calendario del fútbol formativo, la MS2 Cup pretende ir más allá y combina competición, convivencia y promoción de valores deportivos en un entorno de primer nivel como el que ofrece A Madroa, reforzando la imagen de Vigo como destino deportivo. Se espera una importante afluencia de público y la llegada de delegaciones de distintos países, con el consiguiente impacto económico y turístico para la ciudad.

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La organización destaca que esta séptima edición supone un paso más en la consolidación del torneo, que continúa creciendo tanto en participación como en prestigio.