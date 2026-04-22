El Gran Premio Estrella Galicia 0,0 inicia la temporada europea

El Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de MotoGP regresa este fin de semana al Circuito de Jerez - Ángel Nieto con la cerveza sin alcohol de Corporación Hijos de Rivera como patrocinador principal, consolidando así su papel como uno de los grandes impulsores del motociclismo a nivel internacional.

Como title sponsor de la cita española, Estrella Galicia 0,0 no solo da nombre a una de las pruebas más emblemáticas del calendario, sino que reafirma su compromiso con el campeonato y con el desarrollo del talento dentro del paddock, acompañando a pilotos desde las primeras etapas de su carrera hasta la élite de MotoGP. De hecho, cerca del 50% de la actual parrilla de MotoGP ha formado parte en algún momento de su carrera del proyecto de Estrella Galicia 0,0 en motorsport, un reflejo del impacto y la trayectoria de la marca en la formación de pilotos.

Este apoyo se materializa hoy en la presencia en pista de varios de sus embajadores, como Marc Márquez (Ducati), Álex Márquez (BK8) y Diogo Moreira (Honda) en la categoría reina, quienes forman parte de una generación de pilotos a los que Estrella Galicia 0,0 ha acompañado a lo largo de su evolución deportiva.

Los hermanos más rápidos del motociclismo mundial llegan a Jerez con la premisa de retomar la senda ganadora que demostraron el pasado año, cuando Marc certificó el noveno campeonato de su palmarés mundialista cinco años después de su grave lesión en el brazo derecho, acabando Álex subcampeón en su mejor temporada de la categoría absoluta. Por su parte, Diogo Moreira, continuará el proceso de adaptación en su debut en la máxima categoría después de ganar el pasado año el título mundial en la clase intermedia de Moto2.

Noticias relacionadas

Además, la marca continúa impulsando el talento emergente en categorías intermedias con pilotos como José Antonio Rueda, Alonso López y Ángel Piqueras en Moto2, quien se recupera favorablemente de la lesión sobrevenida tras la caída en el Gran Premio de Las Américas a finales de marzo, y junto a Máximo Quiles en Moto3, reforzando su apuesta por el futuro del motociclismo.