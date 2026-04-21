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Vela

Victoria de Araújo en la primera prueba del Europeo de R21

Gonzalo Araújo.

Gonzalo Araújo. / RICARDO GROBAS

R. V.

Gonzalo Araújo ha conquistado la primera prueba del Circuito Europeo de R21. El vigués lo ha logrado como miembro del Kindako, patroneado por Stefano Visintin y del que también formaban parte Enrico Turrini y Pietro Salvadego. La regata era la primera de las cinco que componen ese circuito y se ha disputado en aguas de Palermo.

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