Victoria de Araújo en la primera prueba del Europeo de R21

Gonzalo Araújo ha conquistado la primera prueba del Circuito Europeo de R21. El vigués lo ha logrado como miembro del Kindako, patroneado por Stefano Visintin y del que también formaban parte Enrico Turrini y Pietro Salvadego. La regata era la primera de las cinco que componen ese circuito y se ha disputado en aguas de Palermo.