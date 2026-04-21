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Natación

Juan Ferrón, campeón absoluto en la tercera jornada de la Liga AXA

Juan Ferrón.

Juan Ferrón.

R. V.

El vigués Juan Ferrón Gutiérrez, integrante del CN Mos, ha firmado una actuación sobresaliente en el Trofeo de Torrevieja, correspondiente a la tercera jornada de la Liga AXA de natación paralímpica, donde se ha proclamado campeón absoluto de la competición.

Ferrón destacó especialmente en la prueba de 50 metros mariposa, en la que logró la medalla de oro y además estableció un nuevo récord de España. Además, completó una brillante participación imponiéndose también en las pruebas de 200 estilos y 100 metros mariposa, resultados que le permitieron alzarse con el título de campeón de esta tercera jornada de la Liga AXA.

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Con esta actuación, Juan Ferrón Gutiérrez continúa consolidándose como uno de los referentes de la natación paralímpica española, llevando con orgullo el nombre del Club Natación Mos.

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