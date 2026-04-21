Natación
Juan Ferrón, campeón absoluto en la tercera jornada de la Liga AXA
El vigués Juan Ferrón Gutiérrez, integrante del CN Mos, ha firmado una actuación sobresaliente en el Trofeo de Torrevieja, correspondiente a la tercera jornada de la Liga AXA de natación paralímpica, donde se ha proclamado campeón absoluto de la competición.
Ferrón destacó especialmente en la prueba de 50 metros mariposa, en la que logró la medalla de oro y además estableció un nuevo récord de España. Además, completó una brillante participación imponiéndose también en las pruebas de 200 estilos y 100 metros mariposa, resultados que le permitieron alzarse con el título de campeón de esta tercera jornada de la Liga AXA.
Con esta actuación, Juan Ferrón Gutiérrez continúa consolidándose como uno de los referentes de la natación paralímpica española, llevando con orgullo el nombre del Club Natación Mos.
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»