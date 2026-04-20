El Villalonga se acerca a la permanencia
Un solitario tanto de Romay le sirvió para llevarse los tres puntos
Tras una temporada un tanto convulsa, el Villalonga cerró ayer la permanencia prácticamente en la categoría con un triunfo por la mínima, aunque pudieron ser alguno más, ya que el equipo celeste fue el claro dominador del encuentro.
Los celestes comenzaron con ciertos titubeos, con dificultades para superar las líneas de presión de un Cented Academy que se refugió en torno a la portería de Edgar Formoso. Los celestes se estrellaban contra la defensa visitante y ni Cristian ni Iván Capelo acertaban a culminar sus ocasiones. Cuando el encuentro enfilaba hacia el descanso, un saque de esquina fue rematado en primera instancia al poste, pero el rechace cayó a los pies de Romay, que colocó el balón en el fondo de las mallas.
Tras regresar de vestuarios, el Cented Academy dio un paso adelante y comenzaron a dejar huecos a la espalda de los centrales, huecos que buscaron una y otra vez los celestes. En varias ocasiones, Edgar desbarataría varias jugadas locales con marchamo de gol. El Cented Academy lo intentó, pero apenas inquietó a Rodri, resolviendo la defensa local todos los acercamientos.
Los celestes sacan once puntos a los puestos de descenso y quedarán tan solo doce en juego, con dos encuentros contra equipos que se juegan el ascenso directo, como es el Pontevedra B, o el play off de ascenso, caso del Porriño. El que no lo tiene nada fácil es el Cented Academy que, con esta derrota se queda a tan solo un punto de los puestos de descenso que marca el Choco. El equipo ourensano tiene por delante un calendario bastante complicado, con un duelo directo con el Moaña y otro con un equipo que pelea por el play off, el Atlético Arnoia.
Ficha Técnica:
VILLALONGA-CENTED ACADEMY
1-0
VILLALONGA: Rodri, Borja Sáez, Mateo Lago, Bugallo, Álex Fernández (Iago Portas, m. 61), Javi Muíños (Wachi, m. 82), Cristian (Diego Fraga, m. 75), Romay, Roi, Maykel e Iván Capelo.
CENTED ACADEMY: Edgar, Ocampo, Óscar Cruz (Sergio Álvarez, m. 60), Izan García (Wade, m. 66), Araújo (David, m. 60), Edu Otero, Marrugo, Marco (Ezequiel, m. 79) , Adrián (Alessandro, m. 66), Bastos y Sergio Cuña.
GOL: 1-0, m. 45: Romay
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