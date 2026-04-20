El Ponteareas abraza la salvación

Repartido de sensaciones en el hokey sobre patines del sur gallego. Era el Ponteareas el más urgido. Se jugaba en gran medida la permanencia en OK Plata Femenina ante el antepenúltimo y su perseguidor, el Oviedo. La victoria ponteareana por 5-1 deja ahora el descenso a cuatro puntos a falta de cinco jornadas. En esa misma categoría el Traviesas, en tierra de nadie, cayó por 2-1 en casa del Cambre. La ineficacia privó a las viguesas de una victoria que hubieran merecido por ocasiones en la primera mitad o al menos un empate tras reaccionar al 2-0.

Partido del Traviesas. / Zona Hockey

La misma suerte corrieron los hombres del Traviesas en OK Bronce. Por 2-3 se impuso el Lubiáns en Bouzas, en un partido muy emocionante y con buen juego de los vigueses, que son quintos, ante un adversario que se asegura la tercera plaza y por tanto, el play off.