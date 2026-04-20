Vela
La Regata O Castro British International School ensalza a la Clase ILCA
La cita velística se disputó en la Ría de Vigo con tres mangas completadas y una tarde de viento y mar brillantes en meteorología
El vigués Roque González se hace con el Trofeo Juan Pazó al ser el regatista con mejores resultados parciales durante la competición
La Ría de Vigo acogió la cuarta entrega de la Regata O Castro British International School, cita velística destinada a la Clase ILCA que han disfrutado de una brillante jornada de mar y viento, con una meteorología que, aun teniendo una componente de viento algo rolona, le permitió al Comité completar hasta tres mangas.
Disputada en las inmediaciones de Cangas, frente a la antigua conservera de Massó, primero como zona de barlovento y después como PIN de salida, en los cambios de la dirección del viento, el norte, primero, y el suroeste, después, acompañaron a los regatistas en sus trazados entre boyas, balizados por Alberto Viejo y tutelados por la oficial principal, Carolina Terrón y por el segundo Oficial, Federico Enguix, logrando validar las tres pruebas que dibujaban los peldaños del podio.
Así, en ILCA 4 Masculino, se hacía con el triunfo Roque González-Llanos. Además, el regatista del Real Club Náutico de Vigo se llevaba el Trofeo Juan Pazó al registrar en este campeonato los mejores resultados parciales, hasta dos primeros y un segundo. La campeona femenina en ILCA 4 era Paula González Criado, que llegaba a la ciudad viguesa procedente del Club de Vela Fluvial de As Pontes.
En ILCA 6 Masculino, puesto dorado para Juan García Bouza, del Real Club Náutico Rodeira de Cangas, siendo el primer peldaño en categoría femenina para Sofía Soliño, también de Cangas.
Y ya en los ILCA Máster, éxito para el regatista Independiente, Denís Rodríguez, que también registraba dos primeros y un segundo. La segunda plaza era para Jaime Carerras, del Club Náutico Ría de Ares. Y el tercero para Deogracias Arijas, también del Rodeira.
A las siete de la tarde se celebró, en las propias instalaciones del Liceo de Bouzas, la entrega de premios, que contó con la asistencia de Lei Shdavis, Subdirector de O Castro; Berta Martín, Head of Admissions O Castro British International School/Globeducate; Nico Souto, Delegado de Alumnos de 2º de BAC; y el propio presidente de la entidad de Bouzas, Miguel Pereira.
Organizó el Liceo Marítimo de Bouzas, bajo el patrocinio de O Castro British International School y la colaboración de la Real Federación Gallega de Vela, la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, y la Diputación de Pontevedra.
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