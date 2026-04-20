La Regata O Castro British International School ensalza a la Clase ILCA

La Ría de Vigo acogió la cuarta entrega de la Regata O Castro British International School, cita velística destinada a la Clase ILCA que han disfrutado de una brillante jornada de mar y viento, con una meteorología que, aun teniendo una componente de viento algo rolona, le permitió al Comité completar hasta tres mangas.

Disputada en las inmediaciones de Cangas, frente a la antigua conservera de Massó, primero como zona de barlovento y después como PIN de salida, en los cambios de la dirección del viento, el norte, primero, y el suroeste, después, acompañaron a los regatistas en sus trazados entre boyas, balizados por Alberto Viejo y tutelados por la oficial principal, Carolina Terrón y por el segundo Oficial, Federico Enguix, logrando validar las tres pruebas que dibujaban los peldaños del podio.

Así, en ILCA 4 Masculino, se hacía con el triunfo Roque González-Llanos. Además, el regatista del Real Club Náutico de Vigo se llevaba el Trofeo Juan Pazó al registrar en este campeonato los mejores resultados parciales, hasta dos primeros y un segundo. La campeona femenina en ILCA 4 era Paula González Criado, que llegaba a la ciudad viguesa procedente del Club de Vela Fluvial de As Pontes.

Un momento de la regata. / Juan Caballero

En ILCA 6 Masculino, puesto dorado para Juan García Bouza, del Real Club Náutico Rodeira de Cangas, siendo el primer peldaño en categoría femenina para Sofía Soliño, también de Cangas.

Y ya en los ILCA Máster, éxito para el regatista Independiente, Denís Rodríguez, que también registraba dos primeros y un segundo. La segunda plaza era para Jaime Carerras, del Club Náutico Ría de Ares. Y el tercero para Deogracias Arijas, también del Rodeira.

A las siete de la tarde se celebró, en las propias instalaciones del Liceo de Bouzas, la entrega de premios, que contó con la asistencia de Lei Shdavis, Subdirector de O Castro; Berta Martín, Head of Admissions O Castro British International School/Globeducate; Nico Souto, Delegado de Alumnos de 2º de BAC; y el propio presidente de la entidad de Bouzas, Miguel Pereira.

Noticias relacionadas

Organizó el Liceo Marítimo de Bouzas, bajo el patrocinio de O Castro British International School y la colaboración de la Real Federación Gallega de Vela, la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, y la Diputación de Pontevedra.