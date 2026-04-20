Paso atrás del Gran Peña

0. GRAN PEÑA: Asier, Rubio, Odilo, Antón, Fran López, Amet (Cellerino, min. 60), Iker (Arango, min. 74), Lago (Santi, min. 87), Fontán (Tyrone, min. 74), Vila Coira. 2. ALONDRAS: Brais Pereiro, Adrián Cruz (Kopa, min. 87), Luismi, Manufre (Adrián Hdernández, min. 76), Martín Rafael (Ube, min. 46), Javi Pereira (Iker Barreiro, min. 71), Aitor Aspas, Jorge Guimeráns, Guille, Lucas Camba, Barreiro. GOLES: 0-1, min. 90+1: Lucas Camba; 0-2, min. 90+3: Lucas Camba. ÁRBITRO: Sergio Castro (A Coruña). Expulsó por roja directa al segundo entrenador del Gran Peña Gabriel Esperón (min. 87). Mostró amarillas a Fran López (Gran Peña) y a Adrián Cruz, Kopa, Jorge Guimeráns y Barreiro, por los visitantes. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 31ª jornada de Liga de Tercera Federación, disputado en Barreiro. Tarde agradable y terreno de juego en fantásticas condiciones. Buena entrada en la grada, con unas 350 personas y afición visitante.

El Gran Peña se despidió ayer de las opciones que tenía de luchar por el play-off de ascenso, al caer derrotado en Barreiro frente al Alondras, en un partido que se decidió en el descuento.

El conjunto local llegaba un poco desinflado al choque, después de cuatro jornadas en las que sólo sumó un punto y se alejó así de los primeros puestos. Por su parte, el Alondras se plantaba en el choque con mejores sensaciones en las últimas jornadas, pero por debajo en la tabla. Así, el respeto entre ambos equipos fue evidente desde el inicio. Ninguno asumió el mando del choque, en el que había muchas imprecisiones y pocas llegadas claras a la meta rival. En el minuto 6 Coira puso a prueba a Brais Pereiro, que resolvió con firmeza despejando a córner, y Fran tuvo una ocasión clara en el minuto 18 al rematar dentro del área pequeña, pero el balón se fue muy desviado. La tercera y última oportunidad del equipo vigués llegó en el minuto 27, cuando Marcos Fontán obligó a Brais a despejar. Por su parte, la única llegada de la primera mitad del Alondras fue en el minuto 29, cuando Asier mandó a córner un centro peligroso de Martín Rafael.

Tras el descanso salió mejor el conjunto do Morrazo, que puso a prueba a Asier, sobre todo en el primer cuarto de hora. En el minuto 48, falta lanzada por Adrián Cruz, que se estrelló en la parte exterior del palo de la meta del Gran Peña, provocando el susto en la grada. Después fue Luismi el que probó a Asier, que despejó a córner y en el minuto 65, remate de cabeza de Manufre que también desvió el meta local.

Sólo en el tramo final del choque se entonó un poco el Gran Peña, con dos buenas acciones. En el minuto 76 Tyrone probó a Brais con un disparo duro, un poco lejano, y en el 82 Fran López estrelló el balón en el larguero, en la mejor acción local de la segunda mitad.

Noticias relacionadas

Y así llegaron los minutos locos en los que se decidió todo. En el 86, tanto el público como el Gran Peña reclamaron un penalti por derribo a Martín Lago, que el colegiado no señaló y ya cuando se había superado el minuto 90, Lucas Camba aprovechó un mal despeje de los locales, para batir a Asier desde el centro del área. 1-0, minuto 90+1. Y ya con el Gran Peña volcado tratando de igualar, nuevamente Camba sorprendió con un disparo desde la esquina del área para lograr el segundo y definitivo tanto en una contra.