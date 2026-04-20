Fútbol Gaélico
El Keltoi Vigo repite como campeón gallego
El conjunto se alzó con el título por segunda vez consecutiva tras imponerse al Fillos de Breogán coruñés en su casa por 10 a 39
Nuevo triunfo para el deporte local. El pasado sábado 18 de abril, Keltoi Vigo se proclamó campeón de la liga gallega masculina de fútbol gaélico. El título llegó tras derrotar con claridad a Fillos de Breogán en los campos da Torre, en A Coruña, por un resultado de 10-39 para los olívicios.
Tras una temporada casi perfecta, Keltoi supo sobreponerse a la agónica derrota de la pasada jornada ante Estrela Vermelha y se proclamó campeón por segundo año consecutivo de la liga gallega de fútbol gaélico. Un campeonato que ha estado muy reñido y que se ha decidido finalmente por el gol average particular, reflejo de la igualdad entre los equipos que luchaban por el título.
Un gran éxito para el club, que tiene ya como objetivo revalidar la copa, que también ganó el año pasado y que se jugará este sábado en Ribeira. Éste es el segundo título en el palmarés de Keltoi tras ser subcampeón en 2021 y 2023, así como tercer clasificado en 2024.
Próximos retos
Keltoi también se ha clasificado para disputar la competición sénior del Torneo Ibérico, que se celebrará en A Coruña durante la primera semana de junio y en el que se enfrentará a los mejores clubes de España y Portugal de fútbol gaélico.
Todo ello a pesar de las deficiencias que sufren actualmente en sus campos de entrenamiento en la ETEA, en la parroquia de Teis.
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