Ciclismo

Indignación en el ciclismo gallego por el atropello de Samuel González

El vigente ganador de la Copa Galicia, grave pero fuera de peligro, fue arrollado por un vehículo mientras se entrenaba en Mondariz

Samuel González, durante una prueba de ciclocross.

Samuel González, durante una prueba de ciclocross. / Luz Iglesias

R. V.

Samuel González, actual campeón de la Copa Galicia de ciclocross, fue arrollado este domingo por un vehículo que se salió de la vía mientras circulaba por la Nacional 120 a la altura de Mondariz. El corredor vigués, bombero de profesión en Ponteareas, fue trasladado al hospital en un helicóptero medicalizado. Sufre varias lesiones y se encuentra grave, aunque fuera de peligro.

«O ocurrido non é un accidente», ha señalado en un comunicado la Federación Gallega de Ciclismo, que ha trasladado «todo o seu agarimo, apoio e proximidade á familia, amizades e compañeiros de Samuel González, que onte sufriu un atropelo de extrema gravidade mentres adestraba. Samuel é un deportista exemplar, un compañeiro querido e un referente para toda a nosa comunidade. Hoxe, o máis importante é a súa recuperación e acompañar a quen está ao seu carón nestes momentos tan difíciles».

«Mais xunto a este apoio imprescindible, debemos alzar a voz con claridade», añaden al respecto. «Cando un condutor circula triplicando a taxa de alcoholemia, ou o fai a velocidades incompatibles coa seguridade, non falamos de fatalidade: falamos dun delito. Un delito que pon en risco vidas inocentes e que, por desgraza, se repite con demasiada frecuencia nas nosas estradas».

La federación exige «máis controis, máis prevención, máis educación viaria e máis protección real para quen está máis exposto. A convivencia na estrada depende da responsabilidade de todos, pero especialmente de quen conduce vehículos capaces de causar danos irreparables. Pedimos tamén á cidadanía que lembre algo esencial: a vida dun ciclista, dun peón ou dun motorista depende das decisións que se toman ao volante. Un só xesto irresponsable pode destruír familias, carreiras deportivas e comunidades enteiras. Hoxe acompañamos a Samuel e aos seus. Mañá seguiremos traballando para que ningún outro deportista teña que pasar polo mesmo».

