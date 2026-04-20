El Bembrive queda pendiente de sentencia

2. Bembrive FS (0+2): Patri Arruti; María González (1), Jessi Lores, Jessi Motato “Café”, Clau -cinco inicial-, Lucía Casal “Luca”, Antía Boullosa (1), María Vidal, Paola Otero y Laura Centeno. 4. Teldeportivo (1+3): Mariona Sola (1); María Teresa Martínez, Idoya Martínez, Gema Romero, Laura Velasco -cinco inicial-, África Maqueda (1), Thais Márquez, Shandira Wright, Leonor Castro y Maria Tereza de Oliveira (2). Árbitros: Álvaro Sobral y Diego González (Pontevedra). Amarillas a la local Clau y a las visitantes Idoya y Gema. Goles: 0-1 (min. 13), Maqueda. 0-2 (min. 27), De Oliveira. 0-3 (min. 38), Sola. 0-4 (min. 39), De Oliveira. 1-4 (min. 40), María González, de penalti. 2-4 (min. 40), Antía Boullosa. Incidencias: Polideportivo municipal Vicente Álvarez. Vigésima séptima jornada del grupo 1 de 2ª División.

El Bembrive FS ya solo depende del TAD en el “caso Segosala” para disputar los play-offs de ascenso. A nivel deportivo, el rival canario entrenado por David Pérez acabó con cualquier sueño gracias a una defensa magnífica, un repliegue solidario para evitar contragolpes vigueses y un contraataque demoledor. Y eso que las viguesas jugaban sabiendo los resultados de sus directos rivales, Ence Marín y Segosala, que perdieron y empataron, respectivamente.

El equipo que dirige Gael Madarnas estuvo horroroso. Lento en la combinación, inofensivo en ataque, con disparos mal seleccionados y peor dirigidos -salvo Clau, que puso en apuros a la portera rival- y muy impreciso en el pase, se encontró con un gol isleño inesperado y ya no supo reaccionar.

El perdón se paga

Un flojo chut lejano de Gema Romero era cazado en el área por África Maqueda, que tocaba lo justo para despistar a Arruti. Al Bembrive le perdió perdonar en los minutos previos a ese gol. Un balón pisado atrás por “Café” para que Clau rematase sola acabó fuera. En el minuto 11, aún con 0-0, la “9” estrellaba un enorme disparo en el larguero. Pidió gol -parecía que había entrado-, pero los árbitros no lo concedieron. Y a 7:33 llegó el tanto visitante. Ahí el Bembrive se descompuso y ofreció minutos muy malos.

Tras el descanso, una asistencia de Clau a María González dejaba a la capitana sola, pero ésta tampoco definía ante la portera visitante. Después, una doble ocasión de Antía Boullosa y de Clau, desbaratada por la portera su zaga, desesperaba a las verdes. Y en un contragolpe tras balón perdido por Clau llegaba el 0-2.

El Bembrive lo intentó, pero con las bajas de Mar Fernández y “Lutxi” González en esta segunda vuelta del torneo liguero, su potencial se ha visto mermado en exceso. Con ataque de cinco y “Café” de portera jugadora, el Gran Canaria Teldeportivo incrementó su ventaja gracias a la portera, con gol de área a área. Y al contraataque llegaba el 0-4. María González, tras falta sobre Clau, marcaba de penalti el tanto del honor a veinte segundos del final y, ya sobre la bocina, Antía anotaba de tiro lejano el definitivo 2-4.