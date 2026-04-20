El Coruxo acecha el play off

3 CORUXO: Ruiz Díaz; Roaue (Carlos Alonso, minuto 82), Borja, Juan_Rodríguez, Xavi Cidre; Nacho_Fariña, Rai, Guille Pinin (Hugo Rodri, minuto 90); Mateo (Pelayo, minuto 82), Santos (Rares, minuto 62) y Sola. 1 RAYO CANTABRIA: Jiménez; Argos (Visiljevic, minuto 65),_Carlos, Cagigal, Samu; Chino (Javi García, minuto 58), Sergio (Solorzano, minuto 58), Vallecillo (Hugo, minuto 65), Diego Díaz; Mascaró (Rodri Ramos, minuto 74) y Santi Franco. GOLES: 1-0, minuto 5: Sola. 2-0, minuto 42: Sola. 3-0, minuto 73: Roque. 3-1, minuto 79: Santi Franco.

El Coruxo llega muy vivo a las dos últimas jornadas del campeonato de Liga. La opción de disputar el play off de ascenso a Primera es una opción más que posible, aunque se tienen que dar algunos condicionantes. El más importante es que los vigueses hagan dos de dos en los partidos que restan por disputarse. La semana que viene visitan a un Lealtad descendido matemáticamente. En la última jornada llega a O Vao la Gimnástica Segoviana, rival directo, que siete días antes recibe la visita de un Oviedo Vetusta que busca certificar la segunda plaza.

Xavi Cidre trata de irse de Argos, defensor del Rayo Cantabria. / Pedro Mina

Y es que no cabe duda que van a ser dos jornadas apasionantes, ya que cinco equipos están en un margen de tres puntos y solamente dos de ellos van a poder jugar el play off de ascenso, casi nada en juego.

El Coruxo recuperó ayer la alegría en el campo de O Vao. Hacía casi dos meses que los pupilos de Javi Pereira no lograban los tres puntos ante su afición. El equipo salió centrado, presionando al rival y buscando desde el primer instante la portería rival. De hecho, la primera ocasión de peligro llegó a los tres minutos por medio de Santos, que se encargó de desbaratar el guardameta cántabro.

Pero la alegría tardó dos minutos. A los cinco minutos de juego, la defensa del Rayo Cantabria no es capaz de sacar el balón y es Sola al que le llega el balón, lo baja y marca con facilidad.

Un gol que fue un bálsamo para un Coruxo que sabía que los tres puntos eran claves para llegar vivos a los dos últimos partido del campeonato.

El filial de Racing pasó desapercibido en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego. De hecho, su primer acercamiento con relativo peligro llegó a la media hora de juego, tras un cabezazo de Cagigal. El Coruxo tenía el partido en donde quería, por delante en el marcador y sujetando a un rival que perdía demasiado fácil el balón, cada vez que los «verdes» apretaban un poco.

Los jugadores entrenados por Javi Pereira buscaban un segundo tanto que poco menos dejara el partido sentenciado, pero volvía a encontrar ciertas dificultades cada vez que llegaba a la frontal del área ante un Rayo Cantabria que acumulaba jugadores en defensa.

El partido se igualó en los minutos finales del primer tiempo. El desgaste físico le pasó factura a un Coruxo que, a pesar de todo, lograba ampliar su ventaja tras una buena contra por la derecha de su ataque, llevada por Mateo Gandarillas, que metió el balón al segundo palo para que Sola, llegando desde atrás, marcara su segundo tanto de la tarde.

La segunda parte comenzó con un ritmo de partido inferior al de la primera parte. En cierto modo era lógico, ya que el desgaste de los vigueses en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego habían sido importantes, y la ventaja en el marcador permitía ciertas licencias.

El tiempo pasaba sin que el Rayo Cantabria tuviera presencia en el área viguesa. El Coruxo seguía bien posicionado, controlando el esférico y recuperando con relativa facilidad cada vez que los santanderinos querían jugar el balón.

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A poco más de quince minutos para el final del partido llegó el tercero del Coruxo, obra de Roque. Seis minutos más tarde, el Rayo marcaba su gol en una rápida contra. Ahí el partido dio un giro que, por fortuna no tuvo reflejo en el marcador. Al conjunto cántabro le entraron las prisas, buscando el contacto y metiéndole una marcha más al partido. El árbitro le metía «chicha» al encuentro con la doble expulsión del primer y segundo entrenador vigués. El partido, en un momento, se volvió loco sin saber a ciencia cierta porqué. El tiempo añadido se hizo eterno, pero por fortuna para los vigueses el marcador no se movió, y la ilusión sigue intacta.