Los clubes gallegos regresan del Campeonato de España con dieciséis medallas

Una soberbia participación de la armada gallega ayer en las finales del LXXXIII Campeonato de España de Bateles 2026, conquistando en Legutiano (Vitoria) cuatro Banderas de Campeones de España, acompañadas de seis medallas de plata y seis medallas de bronce. Dieciséis medallas que convierten a la expedición gallega en la primera del medallero, con un metal de ventaja sobre los vascos aunque estos consiguiesen más medallas de oro. Y entre los clubes brillaron en cantidad Mecos (un oro y dos bronces) y Chapela (una plata y dos bronces) que sumaron tres medallas cada uno y fueron de los equipos que regresan del Campeonato de España con más medallas a cuestas.

Un nacional que tuvo importante presencia y equipos de alto nivel, con relieve de fuerza y contundencia, que brindaron finales muy apretadas y cuyo resultado se decidió en las definitivas paladas de los últimos metros. La actuación de equipos vascos y cántabros, además de numerosos, estuvieron en todas las salsas.

Pero los protagonistas gallegos destacaron como enemigos a batir, conquistando cuatro Banderas de Honor con Samertolaméu-Oversea en alevín masculino -Mateo Franco, Hugo Nieto, Alex Nieto, Andre Pereira, y Ainhoa García timonel- con victoria clara sobre Mugardos –medalla de plata- y Mecos –bronce- mientras Rianxo entraba quinto, a 80 centésimas de Ziérbena en un podio totalmente gallego. También consiguió una gandiosa medalla de oro el equipo de Vila de Cangas en infantil masculino -Benjamín Ceballos, Senén Soage, Haran Costas, Oscar Cortés y Naiara Camiña timonel- con mucha agua por delante del cántabro Actividades Náuticas que fue subcampeón. Cabo en cuarta posición luchando hasta el último momento por el bronce que se llevó Deusto.

También Mecos y Amegrove tuvieron actuaciones magistrales, campeones de España de Mecos en cadete masculino –Marcos Cores, Mateo González, José Carlos Caneda, Breogán Villanueva y Eidan Poza, timonel- formidable actuación, con una proa por delante de Astillero. Y lo mismo puede decirse de la tripulación de Amegrove, -Claudia Alfonso, Clara Devesa, Lucía Guillermes, Candela Cameselle y Julia Devesa, timonel- soberanas campeonas en Sub-23 femenino, arrebatándole el título a Kaiku en el último suspiro. Muy inteligentes al aprovechar la palada final: 26 centésimas a favor de las chicas de O Grove, les separaron en línea de sentencia.

Y no menos extraordinarias las seis medallas de plata del mismo Samertolaméu-Oversea, Esteirana, Chapela-Wofco, Mugardos y Cabo de Cruz (dos), y no con menos dificultad las seis medallas de bronce de Mecos (dos), Chapela-Wofco, (dos), Vilaxoán y Náutico de Riveira.

Medallero por clubes

Por clubes, el medallero coronó por partida doble a los representantes vascos Ondarroa Arraun Elkartea y Pasai Donibane Koxtape A.E., campeones con dos oros y un bronce cada uno. El primero hizo doblete además al adjudicarse el Trofeo Iberdrola como mejor club femenino merced a los dos oros conquistados.

Por su parte, la Sociedad Deportiva de Remo Astillero de Cantabria se hizo con el tercer puesto absoluto con un oro, una plata y dos bronces, seguido de Samertolameu, cuarto con un oro y una plata.

El top ten del Nacional de bateles 2026 incluyó además al Club de Remo Mecos (5º con un oro y dos bronces) y en la sexta posición compartida con un oro a los pontevedreses Amegrove Club de Remo y Club de Remo Vila de Cangas y los vascos Orio Arraunketa Elkartea, Isuntza Arraun Elkartea y Mundakako Arraun Taldea.

A tener en cuenta los equipos que no pudieron pasar a las finales de honor, pero compitieron en las finales B para los puestos del 6º al 10º, con diversas clasificaciones como Bueu-Simei, Rianxo, Vilaxoán, Samertolaméu-Oversea, Cabo de Cruz, Tirán-Pereira, Cabana-Ferrol y Vilaxoán.

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