Otra piel, la misma carne: el ascenso del CD Teis femenino

Equipo de adolescentes y adultas. De fútbol sala y fútbol once. De renuncias y de ascensos. De casaca blanquiazul, ayer, y hoy verdiblanca. Pero siempre equipo. Las séniors del C. D. Teis han culminado su impecable temporada. Regresan a la Segunda División Galega, que en realidad ya habían probado y dominado como S. R. Casablanca. Lo han cambiado todo para seguir igual. Aceptaron el sacrificio en la mudanza y ahora observan un horizonte despejado. «Hasta donde lleguemos», sentencia el entrenador, José A. Miguélez, fijando su destino.

Miguélez, profesor de 42 años, ha dirigido conjuntos femeninos de fútbol sala desde los 18, cuando sustituyó a una compañera exhausta en el cadete de Nosas Rúas. «Empecé por ahí. Me gustó la experiencia. Seguí», resume y así se han sucedido las décadas. Pasó por Coruxo FC, Concello de Mos, Redondela FS, Balaídos CF y Balona Linense. Actualmente preside el Bulebule mosense, donde las jugadoras ejercen como directivas.

Celebración en A Guía tras el partido. / Pedro Mina

En el fútbol once, tras experiencias en Chapela CF y Balaídos CF, aterrizó defintivamente Miguélez hace cuatro años. Lo llamaron del Casablanca para iniciar un proyecto. Con aquella plantilla tierna quedó en mitad de tabla de Tercera. En la campaña siguiente desembarcó la mayoría del Bulebule. No costó la reconversión. Ascendieron a Segunda como campeonas, éxito que repitieron en el escalón superior doce meses después, además de alcanzar la final de la Copa Deputación.

Las condiciones no se conjugaron en verano de 2025 para debutar en Primera Galega con el Casablanca. Miguélez supo que en el Teis, donde ya habían conformado un cuadro cadete, querían montar un sénior femenino: «Se me dio por llamar y preguntar».

–Nos viene como anillo al dedo –le respondió el presidente sobre esa posible traslado en bloque.

Miguélez se presentó entonces ante sus jugadoras con esa alternativa. El vestuario se enfrentó a una encrucijada. El entrenador recuerda aquella reunión: «Nos juntamos todos. Fue una decisión difícil. Teníamos la ilusión de estar ya a un pasito de Nacional. A algunas chicas se les hacía difícil volver a afrontar una Liga que no es de nivel alto. Pero era la mejor opción si queríamos seguir como grupo. Las convencí de que también era bonito empezar de cero e intentar hacer al Teis un poquito más grande».

«Ha sido un proceso complicado», admite Naiara, una de las futbolistas. «Resultó un poco frustrante renunciar a los dos ascensos consecutivos que habíamos conseguido. El trabajo no había servido para disfrutar de la categoría en la que merecíamos estar. Pero ahora estamos en un sitio donde se valora nuestro esfuerzo y se apuesta por el femenino», agradece.

De la camiseta del Casablanca se despidieron después de ganar la Vigo Cup. Cuando oficializaron su marcha en redes sociales, recibieron varias propuestas. «Pero yo había dado mi palabra al Teis. Preferimos empezar otra vez desde abajo del todo», explica Miguélez.

Diversidad de edades

Son las mismas, en suma, y a la vez diferentes. Al núcleo del Bulebule, como una Andrea Chaga que lleva 20 años a las órdenes de Miguélez («la relación pasa a ser de amistad»), se han unido tres canteranas de 16 años del Teis. La benjamina es Ainhoa, de 15, hoy lesionada del tobillo, a la que Miguélez conoció en el Casablanca. La mayor, la portera Silvia, de 45, a la que captaron del Lóstrego. «Una mezcla espectacular. Aunque parezca difícil de empastar, todas se llevan fenomenal. El ambiente es muy bueno», destaca el técnico».

«Somos todas muy diferentes pero nos entendemos muy bien tanto dentro como fuera del campo», refrenda Naiara. «Cada una aporta lo que tiene, pone su granito de arena y eso es importante a la hora de lograr los objetivos. Para las que jugamos en el BuleBule, compaginar horarios de entrenamientos y partidos a veces es difícil». Apunta a Miguélez y al delegado, Jorge González, como figuras fundamentales. «Sin ellos seria mucho mas complicado».

Corrillo de celebración. / Pedro Mina

Concordia y resultados se han retroalimentado. El Teis se aseguró matemáticamente el título del grupo VI el pasado domingo al derrotar por 7-0 al Louro. A falta de dos jornadas, acumula 18 victorias en otros tantos partidos, con 122 goles a favor y 7 en contra. El Cented ourensano, segundo, es el que más oposición ha ofrecido (2-3 y 4-1). «Desde el principio nos planteamos el objetivo de que nadie nos batiera», admite Miguélez. Otros torneos han contribuido a su motivación. Conquistaron la Copa Vigo tras doblegar a Lóstrego y Valladares, al que volverán a medirse en semifinales de la Copa Deputación. «Hay que darle valor», indica Naiara, que destaca la «constancia».

En el inminente verano no afrontarán esta vez dilemas ni migraciones. «En Teis nos dijeron desde un principio que querían hacer un proyecto de futuro. Ojalá llegar a lo máximo. En Segunda el objetivo será ascender otra vez», establece Miguélez y Naiara promete: «Daremos lo mejor de nosotras». Sienten que forman parte de la efervescencia del fútbol femenino vigués: «As Celtas ha dado un impulso, más gente está pendiente, pero ya antes se venían haciendo las cosas muy bien. En Galicia somos una superpotencia», se ufana Miguélez.