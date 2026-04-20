El «Bribón» afianza su liderato en la Liga de 6m

El “Bribón”, con el cántabro Jane Abascal a la caña, se proclamó vencedor del Trofeo Xacobeo, segunda serie de la Liga de 6 Metros y J80 2026, disputada en aguas de la ría de Pontevedra bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo.

En la prueba final, el “Bribón” realizó un fuera de línea en la salida que le obligó a repetirla, perdiendo un tiempo que resultó insalvable y que le llevó a finalizar en quinta posición en esa manga. Aun así, ese resultado fue suficiente para asegurar la victoria en esta segunda serie por un solo punto de ventaja. El “Alibaba II” de Miguel Lago, del Monte Real Club de Yates de Baiona, supo aprovechar la situación y, gracias a su regularidad durante todo el fin de semana, se alzó con la segunda posición. Por su parte, el “Titia” de Mauricio Sánchez-Bella completó el podio.