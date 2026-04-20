Arbeloa asume que no seguirá en el banquillo del Real Madrid: "No me preocupa nada mi futuro"

Álvaro Arbeloa compareció en la sala de prensa en la previa del encuentro que medirá al Real Madrid con el Alavés en el Santiago Bernabéu este martes (21:30 horas). El técnico, que no seguirá la próxima temporada, debe afrontar los siete partidos que restan de Liga al equipo mientras el club le busca un sustituto para el banquillo. El salmantino comenzó hablando de ese aspecto: "Es una decisión que a mí no me compete. No me preocupa nada mi futuro. Me preocupan estos siete partidos y en especial el de mañana. Digo lo mismo. Son decisiones del club. Yo tengo comunicación directa todas las semanas con el club y tengo una grandísima relación, pero el único futuro que me preocupa es el de mañana. Son siete partidos más importantes de lo que pueda parecer. Lo tenemos que demostrar mañana".

Fuera del banquillo del Real Madrid

Arbeloa apuntó que "el Real Madrid es el club donde más veces las cosas salen bien. Hay momentos donde las cosas no salen, pero la mentalidad de este club es mirar siempre al futuro. En el Madrid no vale perder, pero tampoco ganar, porque sabemos la exigencia que tiene este club y hay que mirar siempre al futuro para ganar. Tenemos que ganar los siete partidos que quedan". El entrenador blanco habló de estos tres meses que ha estado en el banquillo donde apuntó que "seguro que tenemos margen de mejora en la Liga estos años. Estos meses creo que hemos rendido mejor en las grandes citas que con rivales de menos identidad. Si hablamos de estos tres meses, tenemos mucho margen. Pero también hemos vivido circunstancias como ante el Girona que hace que para el Madrid sea más fácil ganar una Champions que una Liga".

El técnico cree que en "tenemos líderes. Es una plantilla muy muy joven si la comparas con otras que han sido campeonas de Europa. Hay muchos jugadores a los que queremos exigir mucho demasiado pronto. Pero tenemos muchos líderes, como Carvajal, Alaba, Militao, Valverde, Bellingham, Mbappé, Vinicius... Pero también hay muchos jugadores jóvenes y este no es un club de adaptación fácil". Echando la vista atrás, Arbeloa sostiene que en estos meses como entrenador del Real Madrid "he hecho en cada momento lo que he creído que iba a hacer y nunca he puesto mi figura por delante del club o de los jugadores. Al club solo le puedo agradecer su apoyo y la confianza que me han dado. Todo lo que he dicho es porque lo he sentido desde dentro del corazón".

Mbappé y Camavinga

El salmantino analizó el handicap de haber llegado a mitad de temporada: "No es lo mismo llegar a mitad de temporada, está claro, y con circunstancias como las lesiones. Pero no merece más reflexión algo que para mí es evidente. Tenemos una gran plantilla. No creo que haga falta una revolución para poder luchar por títulos. Volveremos a pelear por ganar". También repasó la actuación de Mbappé la eliminatoria ante el Bayern de Múnich: "No puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappé. Hizo una gran eliminatoria. Kylian hizo un gran sacrificio en defensa. Nosotros nos vemos los partidos más de una vez cuando acabamos y estoy contento con la eliminatoria que hizo Mbappé. Fue un peligro constante para el Bayern y ese es el Kylian Mbappé que queremos ver todos los días".

Y volvió a hablar de lo ocurrido en Múnich: "Me considero una persona con mucha fuerza y energía. He sentido el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles. Espero un Bernabéu mañana en familia, unido y orgulloso de cómo jugó el equipo. El sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales. Eso es lo que he podido sentir". Sobre la situación de Camavinga, el principal señalado de la derrota en Alemania advirtió que "está dolido, como todos. Fue una acción a todas luces un error del árbitro grave. Está claro que no sabía que no tenía una tarjeta, me parece que es un error muy grave. Y aun no teniendo tarjeta es condicionar mucho a un jugador en un partido así. Camavinga está dolido porque sabe la importancia que tiene la Champions en el Madrid. Cuenta con mi confianza y la del club, el cariño de la afición y ojalá pueda estar aquí muchos años más".

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Sobre la relación que ha mantenido con los jugadores puntualizó que "no tengo sensación de haber tenido esa relación de colegueo con mis jugadores. Creo que he tenido una buena relación. No entiendo el fútbol de otra manera. Y eso no significa que no seas exigente, que no puedas apretarles... Es una relación que tienes que aceptar cuando eres jugador. Incluso en los momentos difíciles siempre ha habido un buen ambiente en el vestuario. Para mí creo que es un acierto y como debe ser un vestuario". Este martes se espera una acogida fría del Bernabéu y pitos de la grada, como ha ocurrido durante toda la temporada. Arbeloa dejó claro que "no me preocupa, porque he sentido en la calle que el madridismo está con el equipo. Tenemos que hacer un buen partido mañana, jugar bien y ganarnos los aplausos del Bernabéu. Tenemos que salir a por el partido, demostrarlo desde que el balón se mueva".