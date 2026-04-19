El Saeplast desciende once temporadas después

SAEPLAST BM. CAÑIZA, 31 – 34, BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO

Tras el triunfo del BM Porriño y la derrota del Saeplast Cañiza en la penúltima jornada liguera del grupo A de Primera Nacional masculina, se confirmó el segundo descenso de categoría. Finalmente, será el conjunto da A Cañiza el club descendido, tras 11 temporadas consecutivas en competición nacional.

El Saeplast Cañiza cayó derrotado en el Polvorín ante el Reconquista de Vigo en un partido de dos caras, algo que le ha pasado mucho al equipo local esta temporada. En la primera mitad, dominó el Cañiza, que supo aprovechar los numerosos errores en ataque del equipo vigués, que tuvo 10 pérdidas de balón y 11 errores en el lanzamiento. Al descanso, 16-12. Y las sensaciones en la reanudación para los visitantes seguían siendo muy malas, mientras que el Cañiza se sentía cómodo sobre la pista y llegó a alcanzar una máxima distancia de 7 goles (24-17, min. 37). Aquí, el conjunto vigués cambió su defensa a un 5:1 que se le atragantó de una forma increíble al Cañiza, encajando un parcial demoledor (0-11), que fue decisivo. 24-28, min. 49. El tramo final, con el equipo local hundido, fue un trámite y los dos puntos volaron para Vigo, mientras que se confirmaba el descenso de un equipo que estuvo toda la temporada en la zona baja de la tabla.

BM. PORRIÑO, 35 – 32, BM CULLEREDO

Y frente a la tristeza que se vive en A Cañiza, la alegría del BM Porriño, que ayer logró imponerse al Culleredo, para no depender de otros resultados. Pero no fue un paseo, sino que el equipo local tuvo que luchar y trabajar hasta el final. En los primeros quince minutos el partido avanzó muy igualado, pero a partir de ahí, fue el conjunto dirigido por Dani Benaches el que logró ponerse por delante con el apoyo de la grada. 20-16, al descanso. En la reanudación, se mantuvo la diferencia, hasta que mediada la segunda mitad el Culleredo comenzó a apretar y se fue acercando en el marcador hasta alcanzar el empate en el minuto 49 (29-29) e incluso llegó a ponerse un tanto arriba (30-31, min. 51). Pero nuevamente reaccionó muy bien el Porriño, con una gran defensa y la aportación de Lomba en portería, que le permitió lograr un parcial de 4-0 que ya fue decisivo (34-31, min. 58). Victoria y celebración por un año más en Primera Nacional.

BM LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE, 34 – 31, VALINOX NOVÁS

Por su parte, el campeón de Liga, el Valinox Novás, sufrió esta jornada la segunda derrota de la temporada. Es cierto que el conjunto de O Rosal viajaban con muchas bajas y sin nada en juego, más allá de seguir preparándose para la fase de ascenso, y el rival, el Ciudad de Arrecife, es un gran equipo y por tanto una buena piedra de toque.

El Novás no hizo un gran partido a nivel defensivo, sin embargo, en ataque generó mucho, aunque falló en la definición ante la portería rival. La primera parte estuvo tremendamente igualada, con distancias mínimas y que finalizó con empate en el marcador (17-17). En la segunda hubo más variantes. En los primeros minutos, el Ciudad de Arrecife logró escaparse con 5 goles de ventaja (25-20, min. 38), pero reaccionó bien el Novás y empató pocos minutos después (27-27). Pero inmediatamente, reaccionó el equipo local con un parcial de 5-0, que cerró la victoria.

GRANITOS IBERICOS CARBALLAL, 25 – 28, CALVO XIRIA

El Granitos Ibéricos Carballal, no pudo despedirse de su afición con una victoria, tal y como deseaba, en un partido que se decidió en los últimos tres minutos, cuando el conjunto local se quedó sin gasolina.

Noticias relacionadas

El Carballal llegaba al choque con muchas ausencias y sin poder echar mano del equipo de Territorial, que estaba luchando por evitar el descenso. Así, el choque ante el Calvo Xiria avanzó muy igualado de principio a fin, a pesar de que el conjunto visitante impuso un ritmo alto de juego, con el objetivo de desgastar al Carballal. A falta de cinco minutos para el final, el partido seguía abierto (24-25), pero este tramo se le hizo eterno al equipo vigués, que se condenó con un par de pérdidas.