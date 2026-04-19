Balonmano
El Porriño caza la quinta plaza y se cruzará con el Guardés en cuartos
Las de Isma ganaron en La Rioja y aprovecharon el fallo del Beti Onak
Redacción
El Conservas Orbe Zendal Porriño encontró el premio a la constancia y a su buen final de temporada (cuatro victoria y un empate en las cinco últimas jornadas). Tras levantarse de una importante crisis de resultados, las de Isma Martínez acabaron por encontrar el camino. Ayer explotaron las posibilidades de alcanzar la quinta plaza. Su única posibilidad era ganar y que el Beti-Onak perdiese en Elda. Y se dieron las dos circunstancias. El Porriño se llevó los dos puntos en La Rioja (22-25) e igualó en la clasificación al Beti para superarlas por diferencia de goles.
Eso significa que en el play-off de cuartos de final tendremos un enfrentamiento entre los dos equipos gallegos: Porriño-Guardés. El primer partido será en Porriño.
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