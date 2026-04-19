El Mecalia Guardés toma ventaja en busca de la final de la EHF European Cup

No es un paso definitivo, pero sí importante. El Mecalia Guardés está un poco más cerca de la final de la EHF European Cup después de imponerse en Málaga al Costa del Sol por 24-26 en el partido de ida. Una ventaja corta que el equipo de Ana Seabra defenderá en el encuentro de vuelta que se disputa en A Sangriña el próximo sábado.

El arreón final de las malagueñas equilibró un partido que en un momento del segundo tiempo amenazó con hacer saltar la eliminatoria porque el equipo de Ana Seabra, en sus mejores momentos del partido, llegó a disfrutar de una ventaja de seis goles que el conjunto de Suso Gallardo logró reducir para dejar la desventaja en dos tantos que abre mucho el panorama de cara al partido de vuelta en tierra miñota.

El primer tiempo cumplió mucho más con lo que se esperaba de una eliminatoria entre dos equipos que se conocen muy bien. El partido estuvo marcado por la igualdad y la máxima diferencioa fue a favor de las guardesas (7-9) antes de que el descanso llegase con ligera ventaja a favor del Mecalia (10-11).

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El segundo tiempo cambió por completo la dinámica del partido. El Guardés se sintió mucho más cómodo ante un Costa del Sol (aquejado por numerosas bajas) que se fue desconectando del partido. Acumulaba errores, pérdidas, malos lanzamientos...y el Guardés fue edificando un partido más sólido. Y eso que su portería aportó menos que en otras ocasiones. Con la mano firme de Cacheda en la dirección (también en la ejecución porque fue la segunda goleadora con cinco tantos) y la efectividad de Sancha (seis goles) o Téllez (cuatro) el Guardés fue abriendo brecha en el marcador hasta situarse con un 19-25 a falta de poco más de seis minutos para el final. La semifinal amenazaba con saltar por los aires. Pero el tiempo muerto de Suso Gallardo frenó el ímpetu gallego y dio soluciones al Costa del Sol que en ese tramo final de partido firmó un parcial de 5-1 que las devuelve a la eliminatoria. El Guardés se marcha contento, pero con esa rabia de los últimos minutos en los que se le escapó el billete para la final. Ahora solo tiene la mitad, que no es mala cosa.