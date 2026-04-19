El Guardés, en busca de la final

El Mecalia Guardés vuelve a estar a las puertas de una final europea. Le separa de ella apenas un paso, el más complejo de todos. Por la responsabilidad, por el rival, por múltiples factores que van a ser decisivos en esta serie que enfrenta desde hoy en el Pérez Canca al Málaga Costa del Sol y al Guardés. La eliminatoria se decidirá dentro de una semana en A Sangriña, pero el duelo de hoy será esencial.

A esta hora se repiten los tópicos de esta clase de enfrentamiento, pero cualquier cálculo se antoja complicado a estas alturas. Dos equipos que se conocen mucho, que están hartos de verse las caras, dos entrenadores cansados de estudiarse pero que aún así tratarán de encontrar fórmulas con las que sorprender a su rival.

Lo mejor es no atender mucho a lo que han sido las trayectorias recientes de ambos equipos en las últimas semanas. El Mecalia Guardés ha mejorado su salud, pero ha seguido siendo ese equipo algo irregular que combinaba resultados y partidos excelentes con otros batacazos considerables. Lo mejor para Ana Seabra es que llega con todas sus jugadoras en condiciones de jugar. A ellas se ha sumado Cristina Cifuentes, lesionada de gravedad a comienzo de temporada, aunque lo ha hecho por una cuestión anímica y simbólica.

Por su parte el Costa del Sol Málaga hace tiempo que ha puesto todos los huevos en el cesto de esta competición. Ha perdido sus últimos tres partidos de Liga y el miércoles cayó en la pista del colista de División de Honor. Un resultado engañoso porque Suso Gallardo dio descanso a casi todas sus jugadoras para ahorrarles esfuerzos en una semana tan especial para el equipo. Pero a diferencia de Ana Seabra sí tiene problemas serios en el aspecto físico. Esta semana no tenía disponibles a Joana Resende, Maider Barros, Nicxon Clabel, Bárbara Vela y Estela Doiro. Se supone que alguna de ellas podría estar en el partido de hoy, pero son cuestiones que el club malagueño maneja de forma discreta para no dar pistas al Guardés. Aún así las malagueñas cuentan con un equipo muy importante y su trayectoria en la Liga (han finalizado terceras, por delante del Guardés) demuestra su potencial. Para ellas una de las grandes prioridades de la temporada era esta competición y han apostado por ella de forma clara desde el principio. Por eso se espera la mejor versión de ellas y un pabellón con un gran ambiente para llevar a las suyas a un resultado esperanzador de cara a la vuelta en A Sangriña.

Ana Seabra, entrenadora del Guardés, insistía ayer en la víspera del partido que «sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotras mismas para poder seguir disputando esta semifinal contra un Málaga que querrá demostrar toda su experiencia». Augura la portuguesa un duelo intenso, decidido por pequeños detalles aunque también reconocía que el grado de conocimiento que tiene cada equipo del otro obliga a pensar en un duelo equilibrado y emocionante.

PISTA: Pérez Canca.

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HORA: 12:00 (TVG2).