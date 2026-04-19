Bateles
Galicia mete 27 barcos en las finales
El objetivo es superar las diecisiete medallas conseguidas en la edición del año pasado
Koroibos
Un total de 27 equipos de Galicia disputarán hoy las finales del LXXXIII Campeonato de España de Bateles 2026, que ayer tuvieron las eliminatorias en la pista de Legutiano (Vitoria) y que ganaron plaza para alinearse hoy las finales. Salvo en la categoría juvenil femenina, los gallegos estarán en las once finales restantes y con muchas posibilidades de hacer algo grande, especialmente en algunas categorías donde hay tres y cuatro clasificados, para finales de cinco.
En las doce disciplinas, seis femeninas y seis masculinas, estarán hoy los gallegos en la lista de competidores y con muchas posibilidades de alcanzar las Banderas de Honor y de subir al podio.
En las series menores ocuparán plaza en la final: N.Riveira, Tirán-Pereira y Esteirana en alevín femenino; Samertolaméu, Mugardos, Rianxo y Mecos, primeros y segundos en sus mangas de alevín masculino; Cabo de Cruz y Samertolaméu-Oversea segundo y tercero en infantil femenino; Vila de Cangas vencedor en infantil masculino y Cabo de Cruz, tercero; Cabo, Mecos y Tirán en cadete femenino; Mecos, Cabana-Ferrol y Chapela en cadete masculino. Curiosamente en juvenil femenino no se ha clasificado ninguno de los tres inscritos Mecos, Cabana-Ferrol y Chapela-Wofco; Cabo de Cruz en juvenil masculino; Amegrove en Sub-23 femenino; Chapela, Bueu y Samertolaméu en Sub-23 masculino; Chapela, Tirán y Vilaxoán en absoluto femenino y Chapela y Vilaxoán en absoluto masculino.
Sin duda el nivel demostrado por los equipos gallegos invita a pensar con optimismo y a pesar de la fortaleza de clubes adversarios como Astillero, Orio, Zierbena, Koxtape, Kaiku, etc. la escuadra gallega piensa en positivo y en Legutiano hoy, las apuestas se van a concretar. El año pasado en Castro, seis medallas de oro, cuatro de plata y siete de bronce, hoy el medallero se puede mejorar. Calidad y alto nivel de los y las atletas y equipos gallegos, estarán sobre las aguas vascas.
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