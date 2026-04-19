Miguel Méndez siempre reina en abril: cuarto título de Euroliga del vigués

Miguel Martínez Méndez ha recuperado esa sana costumbre de proclamarse campeón de la Euroliga femenina en cada abril. Sólo la pandemia interrumpió su serie exitosa y sólo la guerra con Ucrania impidió al vigués seguir prolongando su palmarés continental con el UMMC Ekaterinburg (2018, 2019, 2021). El vigués, tras una efímera experiencia en el Bolonia a la que renunció de cuajo, se centró entonces en su tarea como seleccionador nacional hasta el 15 de abril de 2025. La directiva del Fenerbahce lo reclamó entonces, tras la eliminación en semifinales ante el Praga. Llegó y una semana después conquistaba el título turco. Ahora le ha devuelto al club de la parte asiática de Estambul el cetro europeo.

Ciertamente ha manejado Méndez la mejor plantilla. También la habían tenido sus antecesores, tanto en Rusia como en Turquía. Él sabe mejor que nadie cómo manejar la presión en clubes donde no se consiente el más mínimo desliz y cómo gestionar los egos en un vestuario estelar. Lo reconoce Emma Meesseman, con la que ha vuelto a componer una pareja imbatible. Ayer, en Zaragoza, la colosal belga lograba su séptimo título de Euroliga.

Miguel Méndez, durante la final. / Javier Cebollada

Esa imbatibilidad no se redondea para la frase. Es casi literal. De hecho, el Fenerbahce había llegado a la final a seis de Zaragoza habiendo conquistado ya liga y copa turcas sin haber cedido un solo partido. Y en Euroliga sólo había caído ante el Landes. El Girona no pudo plantar cara (76-59) y los pronósticos apuntaban igualmente a la condición de favorito del Fenerbahce en el pulso patrio con el Galatasaray; a su vecino de la parte europea le había infligido un 3-0 en el play off por el título liguero, aunque con sufrimiento en uno de los partidos (77-75).

Y es verdad que las de Firat Okul llegaron a situarse por delante en el minuto 17 (27-25) y aunque ya por detrás al descanso (32-37), se mantuvieron vivas hasta los últimos minutos. Pero jamás se percibió sensación de nerviosismo en el Fenerbahce, campeón también en 2023 y 2024, gracias a esa serenidad que Miguel Méndez transmitía desde la banda y a su hábil empleo de los recursos. Okul, en cambio, acabó expulsado por dos técnicas. El rey de Europa es Miguel.