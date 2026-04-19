Fútbol / Segunda Federación
El Coruxo no puede regalar más
Los vigueses buscan tres puntos que le permitan mantener las opciones de clasificarse para el play off de ascenso | Necesitan acabar con sus fallos como local
Partido importante el que le espera esta tarde al Coruxo en el campo de O Vao. En juego está, ni más ni menos, que un doble objetivo. Por un lado un puesto para la próxima edición de la Copa del Rey y, por otro, mantener intactas las opciones de clasificación para los play off de ascenso.
Y es que hasta seis equipos están en un margen de tres puntos y tres de ellos se quedarán con la miel en los labios y no jugarán la fase. Los jugadores entrenados por Javi Pereira cuentan con la ventaja de que de los tres partidos que faltan por jugarse, dos de ellos serán en el campo de O Vao, y que en estas tres jornadas, hay enfrentamientos directos, como el Ávila-Segoviana o el Salamanca-Fabril.
Los jugadores del Coruxo tienen una cuenta pendiente en el campo de O Vao y es la de la continuidad. El equipo no gana ante sus aficionados desde el mes de febrero. Casi dos meses en los que se han escapado once puntos que podrían haber metido al equipo, incluso, en la lucha por el ascenso directo.
Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, convocó a todos los jugadores disponibles, veinte en total. En el propio vestuario del campo de O Vao facilitará la lista de convocados y el «once» inicial, y es que el técnico quiere que todos los jugadores mantengan la tensión y disputen el partido los que estén más metidos.
El Rayo Cantabria llega al campo de O Vao sin tener los deberes hechos, ya que aunque está fuera de los puestos de peligro, la plaza de play out está a dos puntos, y el descenso directo a tres, por lo que sacar algo positivo en su visita a Vigo es muy importante. n
CAMPO: O Vao.
HORA: 18 horas.
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