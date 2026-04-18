Vigo calienta una cita grande

Vigo enfila la recta final de los preparativos para La Solitaire du Figaro Paprec, una de las regatas en solitario más prestigiosas del mundo, que por segundo año consecutivo hace parada en la ciudad olívica. Sucederá del 20 al 24 de mayo cuando el puerto vigués sea llegada de la primera etapa y la salida de la segunda rumbo a Pornichet (Francia). Durante cuatro días la ciudad recibirá a cerca de 45 equipos participantes, que llenarán de actividad la dársena de Portocultura. La gran salida de la flota, prevista para el domingo 24 de mayo, volverá a convertirse en uno de los grandes atractivos del calendario náutico en Galicia.

Imagen de la salida celebrada hace un año. |

La presentación oficial, celebrada en el Edificio de Sesiones del Muelle de Trasatlánticos con éxito de convocatoria, contó con la participación de Rubén Marín, director de la Autoridad Portuaria de Vigo; Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra; Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia; Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo; y Mario Cardama, presidente de la Fundación Traslatio.

Rubén Marín, director de la Autoridad Portuaria de Vigo, habló en nombre del presidente Carlos Botana: «Por segundo año recibimos a esta regata; es un orgullo formar parte del grupo de administraciones, instituciones y personas que pelean por colocar a Vigo como punto de referencia del deporte náutico y las regatas en el Atlántico». Julie Coutts, CEO de OC Sport, organizador de la regata, subrayó el atractivo deportivo de esta edición y su nivel de la participación: «Contamos con 36 regatistas solitarios y seis dúos que forman Le Défi Paprec, que visitarán Vigo por primera vez, configurando un cartel deportivo excepcional. Además, tendremos a tres antiguos ganadores de la regata».

Ana Ortiz reconoció que «es un honor que Galicia reciba de nuevo una prueba de referencia. Desde la Xunta apoyamos este proyecto con el objetivo de afianzar el liderazgo de Galicia como foco de atención mundial de la vela. Eventos como este contribuyen de forma decisiva a potenciar Vigo y a proyectar su imagen a nivel internacional No es nada fácil lograr que la Figaro recale en nuestras aguas, y eso habla muy bien del trabajo de los organizadores».

Por su parte, Xosé Manuel Merelles destacó que «con el apoyo de la Xunta a esta prueba se consolida nuestra apuesta por los grandes eventos deportivos como motor de promoción turística y dinamización económica del territorio. Y Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación, cerró el acto destacando que “en 2025 Vigo vivió un acontecimiento difícil de olvidar, convirtiéndose durante cuatro días en el epicentro de la vela europea. Fue una experiencia emocionante, tanto por la dureza de la prueba como por el recibimiento a los regatistas tras una de las etapas más exigentes de la competición. Pero, además, tuvo un impacto muy positivo a nivel económico, turístico y mediático, proyectando a Vigo y a las Rías Baixas como un destino náutico de referencia».