Copa del Rey
La 'fan zone' de la Real Sociedad se desborda y obliga a intervenir a la Policía
La presión en los accesos y los intentos de colarse en por las vallas para obligan a intervenir a la Policía Nacional en el recinto para la afición vasca habilitado en las inmediaciones de La Cartuja
Domingo Díaz | Rocío Soler Coll
La fan zone de la Real Sociedad se ha convertido en una auténtica caldera en las horas previas a la final de la Copa del Rey en Sevilla. Cientos y cientos de aficionados txuri-urdines han ido llenando el recinto a medida que avanzaba la jornada, hasta desbordar por momentos el espacio habilitado para la concentración de seguidores del conjunto donostiarra.
El ambiente, de enorme intensidad, ha ido creciendo conforme se acercaba la hora del partido. El punto de máxima tensión ha llegado poco antes de las cinco de la tarde. Banderas al aire, cánticos constantes y una marea blanquiazul han tomado por completo la zona, donde apenas cabía ya un alfiler. La elevada afluencia de aficionados, muchos de ellos sin entrada para el encuentro pero decididos a vivir la final desde el entorno del estadio, ha terminado provocando problemas de acceso.
Ante la saturación del recinto, algunos seguidores han comenzado a intentar colarse por el perímetro de vallas instalado para delimitar la fan zone. La presión en los accesos y el intento de rebasar ese cierre ha obligado a intervenir a la Policía Nacional, que ha actuado para contener la entrada de más personas y evitar que la situación fuese a más.
Se trata de una Copa de máximo riesgo, con el recuerdo de Aitor Zabaleta en la memoria, para la que se han desplegado más de 1.600 agentes. En las últimas horas se han identificado grupos radicales venidos de Italia infiltrados entre los ultras de ambas aficiones junto con los grupos locales.
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