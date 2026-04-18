El Celta vuelve a perder siete meses después

64 BOSONIT UNIBASKET: Alonso (2), Aldecoa (9), Florez (5), Van Schaik (22), Sedláková (7) -cinco inicial- Padrosa (6), Losada (0), Sañudo (3), Forster (0) y Llorente (10). 61 CELTA FEMXA ZORKA: Boquete (5), Bermejo (8), Vennema (5), Salinas (9), Kelliher (20) -cinco inicial- Vizmanos (5), Rodríguez (2), Gea (7) y_Martínez (0). PARCIALES: 18-17, 16-12, 15-14 y 15-18.

Siete meses después, el Celta Femxa Zorka perdió su segundo partido de la temporada. Una derrota que le permitió al Azulmarino celebrar el ascenso directo tras su victoria ante el Canoe y que tal y como se esperaba lleva a las viguesas al play off.

El equipo entrenado por Cristina Cantero no estuvo bien en Logroño. En los primeros diez minutos de juego, el equipo céltico no fue capaz de frenar el juego exterior de las riojanas, que tiraba de la holandesa Van Schaik para mantenerse por delante en el marcador, eso sí con una mínima ventaja. Aún así, sin estar cómodas, el equipo céltico solamente caía por un punto tras el final de los primeros diez minutos de juego, 18-17.

Las cosas no mejoraban en el inicio del segundo cuarto. Un triple de Paula Salinas parecía meter al Celta, pero no fue así. Defensivamente al equipo le faltaba esa punta de intensidad y concentración que tan buen resultado le dio a lo largo de la temporada. Ofensivamente el balón no se movía con velocidad y les costaba mucho hacerle daño a la defensa zonal que planteaban las riojanas.

Los problemas se acentuaron tras el paso por los vestuarios. El Celta Femxa Zorka seguía teniendo muchos problemas en ataque y mediado el tercer cuarto solamente habían anotado treinta y cinco puntos. Evidentemente de esa forma era muy complicado ganar el partido.

Cantero solicitó un tiempo muerto a tres minutos para el final con una desventaja de trece puntos, 48-35. La entrenadora viguesa llevaba toda la tarde reclamándole más intensidad, tanto defensiva como ofensiva.

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En los últimos diez minutos el Celta Femxa Zorka seguía irregular y siempre por debajo en el marcador. El arreón final, que en más de un partido fue clave para llevarse la victoria, llegó en el último minuto de partido, con seis puntos de desventaja. Apretaron bien en defensa, pero ofensivamente la cosa seguía sin funcionar, 3 de 22 en triples.