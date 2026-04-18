El Celta, otra vez sin Cabrera

Penúltimo partido de liga regular para el Celta Femxa Zorka, que viaja a Logroño sin Diana Cabrera y con la ilusión de que Azulmarino tenga un tropiezo para lograr el ascenso directo, algo con lo que muy pocos cuentan.

La entrenadora celeste apuntó antes de partir hacia Logroño, que «afrontamos la última salida de liga regular, el final de liga con tranquilidad pero sin pararnos. Sabemos que viene la fase importante de la Liga. Es verdad que todavía tenemos opciones de ascenso directo si Azulmarino perdiese uno de los dos partidos, pero eso es bastante difícil debido a los resultados que están teniendo Nosotras estamos centradas en nuestro trabajo y en competir lo mejor posible. Viajamos a Logroño sin Diana, que sigue con molestias en el pie de su esguince. Es un equipo que en casa se hace más fuerte que fuera. Tira muy bien de tres, es muy dinámico jugando, sobre todo a la hora de muchas situaciones bloqueadas, muy dinámicas. Si no estamos muy concentradas, vamos a tener muchos problemas". La entrenadora insistió en que hay que ir con cuidado porque "están bien entrenadas y trabajan muy bien. Es verdad que vienen de jugar en Cáceres entre semana, en donde perdieron, pero aviso que no será un partido fácil, todos fuera de casa son bastante complicados. La baja de Diana para nosotros es importante, pero creemos que podemos sacarlo perfectamente. Para conseguirlo hay que cumplir nuestros básicos, que serán claves en el partido. Estar muy sólidas atrás, muy concentradas, controlar el balón a nivel de pérdidas, que eso nos permitirá correr, y a partir de ahí ser bastante colectivas. Así que bueno, vamos a ser lo más competitivas posibles, como siempre, y a intentar sacarlo».

PABELLÓN: Polideportivo Lobete

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HORA: 19 horas.