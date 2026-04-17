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COPA DEL REY

Simeone rebaja la euforia tras eliminar al Barça en Champions: "Nos toca bajar a la tierra"

El entrenador colchonero desveló que afronta "tranquilo" las horas previas a la gran final de Copa del Rey

Simeone, en la rueda de prensa previa a la final

Simeone, en la rueda de prensa previa a la final / EUROPA PRESS

Jonathan Moreno

Ni 72 horas han pasado desde que el Atlético de Madrid confirmó su pase a las semifinales de la Champions League tras eliminar al Barcelona. El fútbol no entiende de celebraciones largas, menos en mitad de la temporada, y este sábado los colchoneros tienen otra final, ésta real con un título en juego, frente a la Real Sociedad.

Sobre cómo gestionar la euforia habló Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido que se disputará en La Cartuja de Sevilla. El técnico del Atleti reconoció que el martes hubo fiesta tras dejar al Barça en la cuneta en Europa, pero que ahora tienen un objetivo "muy bonito" por delante. "Sabemos qué es jugar una final para cualquier deportista. El martes jugamos un partido muy importante contra el Barça y nos tocó estar arriba, pero ahora nos toca bajar a la tierra... y en la tierra estamos, porque nos vamos a encontrar a un gran equipo delante, que sabe atacar muy bien, que hace daño por dentro y tiene buenos futbolistas", indicó el preparador rojiblanco.

Un año de menos a más

El Atlético de Madrid arrancó la temporada con tres resultados adversos y la prensa se echó encima de Simeone. El club venía de hacer un esfuerzo económico en verano, con inversiones millonarias, y se esperaba un equipo que arrasara desde la primera jornada. Superados aquellos malos momentos, a Simeone le preguntaron si se imaginaba una evolución así: "Yo siempre pienso lo mejor. Evidentemente, no es sólo ganar una Copa del Rey, es un propósito que tenemos como club por delante para muchas más cosas".

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / EFE

El argentino admitió que afronta la final relajado. Los nervios se verán durante el partido. "Estoy tranquilo, callado, reservado, pensativo, prefieron estar acompañando a los futbolistas así", indicaba el preparador. En cuanto a la posible inclusión de Pablo Barrios en la lista de convocados, Simeone no desveló nada pero apuntó que si lo necesesita estará: "Los que entren en la convocatoria estarán para ayudar".

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El Cholo concluyó indicando que la experiencia es importante en este tipo de partidos, aunque confirmó que la edad "no cuenta para el fútbol". "La mente, la fuerza y el partido más difícil está dentro de sus cabezas".

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