El Ponteareas se juega media permanencia

Fin de semana de pasión por el hockey sobre patines en Ponteareas. El equipo sénior femenino del club local afronta un partido clave para la permanencia en OK Plata. Además, los aficionados de la localidad podrán disfrutar de los mejores talentos gallegos.

Ponteareas acoge la final a cuatro del Campeonato Gallego Juvenil. Las semifinales se disputarán el sábado; a las 10:00, entre el Dominicos A y el Ordes, y a partir de las 12:00, entre el Oleiros A y el Compañía de María Amarillo. Ya el domingo, el partido por el tercer puesto se ha programado a las 17:00 y la final, a las 19:00.

El plato fuerte en el pabellón Álvaro Pino se ha reservado para la mañana (12:00) del domingo. El HC Ponteareas recibe al Oviedo Roller. Las ponteareanas ocupan la undécima posición, con 12 puntos, con uno solo de ventaja sobre el Oviedo, que cierra la zona de descenso a falta de seis jornadas. Un triunfo local supondría un paso de gigante y una derrota, por contra, dejaría su destino en cierta medida en manos ajenas.

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«Llegamos en buen momento después del último empate en casa contra el Rochapea», recuerda Portu Queimadelos. «Tenemos a todas las jugadoras disponibles y estamos muy ilusionadas ya que el partido en Asturias estuvo muy disputado», añade sobre el 6-3 encajado en noviembre. «En casa sabemos que podemos ganar y dejar el Oviedo a cuatro puntos».