Fallecimiento
Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial y máximo anotador de la historia
El exjugador brasileño, máximo anotador de la ACB en sus dos años en España con la camiseta de Fórum Valladolid, batallaba desde hacía 15 años con un tumor cerebral
EFE
El brasileño Oscar Schmidt, la leyenda del baloncesto que poseía el récord mundial de puntos anotados, murió este viernes a los 68 años de edad en la ciudad de São Paulo, según informó la familia.
Schmidt fue internado en un hospital después de sentir un malestar repentino en su casa, según adelantó el portal especializado 'Lance!' y luego confirmó su asesoría de prensa.
Aunque no fueron divulgadas las causas del fallecimiento, el deportista batallaba desde hacía 15 años con un tumor cerebral.
Schmidt fue un ejemplo de "determinación, coraje y amor a la vida" durante esa lucha, según un comunicado de la familia divulgado por el portal G1.
La Confederación Brasileña de Baloncesto lo tachó de "símbolo eterno" en un mensaje y expresó su gratitud por todo lo que representó "dentro y fuera del campo".
Además de haber anotado más puntos que cualquier otro jugador de baloncesto en la historia (49.737), el brasileño participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, entre la de Moscú 1980 y la de Atlanta 1996.
Apodado 'Mano Santa', fue clave en la conquista del oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, cuando Brasil derrotó a Estados Unidos en la final, y en la del bronce en el Mundial de Filipinas en 1978.
Si bien compitió la mayor parte de su vida en Brasil para clubes como el Palmeiras o el Flamengo, Schmidt también jugó en el Juvecaserta italiano (1982-1990) y en el Fórum Valladolid (1993-1995), logrando convertirse en el máximo anotador de la ACB en esas dos tempoaradas en España.
En 2013, el brasileño fue inscrito en el Salón de la Fama del Baloncesto en EE.UU. junto a otras leyendas del deporte
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