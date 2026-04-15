Susana Rodríguez y «Chevy» Guzmán, mejores deportistas de Vigo en 2025

Susana Rodríguez Gacio y «Chevy» Guzmán fueron reconocidos como los mejores deportistas de la ciudad y su área de influencia durante el año 2025. La triatleta y el patinador se impusieron en la elección entre los cuarenta y un candidatos al premio absoluto propuestos por sus respectivas federaciones deportivas y recibieron los galardones durante la Gala do Deporte, que organizan Concello de Vigo, FARO DE VIGO y Abanca, y que ayer vivió su edición número veintisiete en el Teatro Afundación.

Para Susana Rodríguez ésta es la quinta ocasión en la que es reconocida con este galardón. Lo fue en 2013, en 2014, en 2021 y en 2024 (estos dos últimos con motivo de sus medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo y de París) y ahora vuelve a conquistar uno de los premios que siempre ha dicho más ilusión le hacen. Susana vivió un año 2025 extraordinario, perfecto. Ganó el Europeo y el Mundial de triatlón y el Europeo de duatlón. Todo ello en una temporada complicada en la que tuvo que pasar por el quirófano para solucionar un pequeño problema cardiaco que se le detectó. Regresó del quirófano para ratificar su dominio a nivel mundial.

En el caso de «Chevy» Guzmán es la primera vez que recibe el galardón e inscribe su nombre en la nómina de favoritos. El patinador de velocidad de origen venezolano, pero afincado en Vigo desde hace años donde trabaja de forma intensa por la promoción de su deporte, fue la gran estrella española de los Juegos Mundiales de China, la competición que trata de ser el equivalente a los Juegos de aquellos deportes que no entran en el programa olímpico. En ellos Guzmán logró cinco medallas de oro en las pruebas de velocidad (dos de ellas con récord del mundo incluído) que lo confirman como el mejor especialista español de la disciplina.

Susana Rodríguez y «Chevy» Guzmán encabezan una lista amplia de galardonados entre los que se incluyen a los distinguidos por cada una de las federaciones tanto en categoría absoluta como promesa y una serie de menciones especiales a deportistas, clubes o dirigentes que se han hecho acreedores de un reconocimiento por su compromiso con el deporte o sus resultados de 2025.

Premiados en la 27 Gala del Deporte de Vigo / Marta G. Brea / José Lores

Uno de los momentos especialmente emotivos, como sucede desde que se instauró, fue la elección del premio Luis Miró que sirve para reconocer a una leyenda del deporte vigués. Después de que en las cinco primeras ediciones de este galardón fuesen premiados Carlos Pérez, Paco Amoedo, Javier Alvarez Salgado, Manolo Rodríguez, “el gran capitán” del Celta, y Franco Cobas, en esta ocasión el premio recae por primera vez en una mujer. Se trata de la exjugadora del Celta, Angeles Liboreiro, protagonista indiscutible de la mejor épica del club vigués y ganadora de tres Ligas y tres Copas con la camiseta del club de su vida.

De izquierda a derecha, Rogelio Garrido, Manel Fernández, Jesús Guzmán, Susana Rodríguez Gacio, Abel Caballero, Joel Ribeiro, Lindia Pousa y Manuel Alonso.

La fiesta, que fue conducida por Carlos Tresandí, contó con la asistencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el director de la Oficina Principal de Abanca en Vigo, Manuel Alonso; el director general de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos Da Silva; el director de FARO, Rogelio Garrido; y el gerente general de Prensa Ibérica en Galicia, Pedro Costa. También asistieron concejales del gobierno local así como alcaldes y concejales de diferentes ayuntamientos de la zona.

Intervenciones

En la intervención que cerró la gala Abel Caballero puso en valor el trabajo y los méritos de los deportistas y dijo sentirse orgulloso de ser el alcalde de una ciudad que muestra semejante salud deportiva. El alcalde tuvo palabras especialmente cariñosas para Susana Rodríguez por todo lo que representa como deportista y como persona. La señaló como un símbolo de la ciudad, un ejemplo y el mejor exponente de lo que significa y representa el deporte en Vigo.

El alcalde insistió en el poder vertebrador del deporte y recordó a los deportistas premiados que «la ciudad se siente orgullosa de todos vosotros. Sois referentes gracias a vuestro afán de superación». Caballero también tuvo palabras cariñosas hacia las familias de los deportistas que les acompañan a lo largo de su carrera, les agradeció el esfuerzo y sentenció que «por eso la gala del deporte significa tanto».

Por su parte, Manuel Alonso, director de zona de Abanca, proclamó el compromiso de la entidad por apoyar el deporte y recordó que eran el principal inversor privado en el deporte que existe en Galicia. Alonso destacó que en el auditorio del Teatro AFundación estaba representados de la mejor manera el trabajo y el sacrificio.

Noticias relacionadas

Rogelio Garrido, director de FARO, puso en valor la importancia que para el periódico tenía la Gala del Deporte y la importancia que los valores que representa tiene en estos tiempos convulsos: «Una sociedad que apoya el deporte es una sociedad más sana». Y recordando iniciativas de FARO como la Gala del Deporte, Faro Educa y Mujeres Fuera de Serie se preguntó cómo sería el mundo o una sociedad que se basasen en «la educación, feminismo, igualdad y deporte».