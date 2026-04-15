Susana Rodríguez Gacio: «La primera vez que vine fue en 2006 y disfruto como si fuese el primer día»

Casi ha tenido que esforzarse y sufrir tanto Susana Rodríguez Gacio para asistir a la gala y maniobrar en el escenario como en las competiciones que lleva décadas conquistando –en 2025 logró una vez más Mundial y Europeo de triatlón y Europeo de duatlón–. La viguesa ha sido operada de la banda iliotibial; esa conexión de la cadera a la parte lateral de la rodilla, que en su roce continuado contra el fémur le estaba produciendo un dolor intenso. La «rodilla del corredor», se le llama, y mucho galopó Gacio en 2025, igual a nado y sobre bicicleta.

«No he contado nada porque todavía está la cosa viendo hacia dónde va, pero pienso que unos tres meses», aventura sobre su convalecencia. Una invitación a tomarse la temporada con mayor relajación, a mitad además de ciclo olímpico. Pero Susana, como deportista veterana y como médica, acepta los plazos sin limitarse a la vez que prioriza la salud.

«En realidad el objetivo es poder estar bien. Estaba teniendo bastantes problemas tanto para correr como ya en el día a día», describe. «Quiero recuperarme bien para poder seguir haciendo lo que más me gusta». Y le gusta practicar triatlón, además, cuando puede mostrar su mejor nivel ante sus paisanos gallegos. Pretende remediar la amargura de aquella plata que una decisión técnica provocó en 2023. «Tenemos un Mundial en septiembre en Pontevedra. Ese objetivo no se pierde de vista aunque será más complicado llegar porque no he podido hacer un invierno en condiciones. Pero el objetivo más importante es recuperarme para garantizar a medio plazo que la rodilla esté disponible», insiste.

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Subió Susana Rodríguez Gacio a recoger su distinción y reconoció no recordar cuántas veces ya la habían proclamado como la deportista del año en la comarca viguesa. Cinco, le concretaría poco después el alcalde, Abel Caballero. En la repetición, sin embargo, no se pierde la emoción y así lo asegura la bicampeona olímpica, heptacampeona mundial y hexacampeona europea. «Tengo la suerte de haber desarrollado toda mi carrera deportiva en Vigo, que es mi ciudad. Eso lo hace todavía más especial. Cuando voy a la piscina y a correr me encuentro con vecinos y me gritan desde la acera cuando salgo en bici. Ese reconocimiento siempre es muy bonito. Da igual el año que sea. Vamos contando ediciones. La primera vez que vine aquí fue en 2006, una mención especial por un resultado de 2005. Ya van 20 anos. Disfruto de esto como si fuese el primer día».