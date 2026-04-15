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Muere José Emilio Santamaría, exjugador del Real Madrid y exseleccionador de España

El exfutbolista, leyenda del balompié español, fallece a la edad de 96 años

El exfutbolista del Real Madrid José Emilio Santamaría.

El exfutbolista del Real Madrid José Emilio Santamaría. / EFE

EFE

Madrid

El que fuera jugador del Real Madrid y seleccionador nacional de España en el Mundial 1982, el uruguayo José Emilio Santamaría, falleció este miércoles a la edad de 96 años.

El Real Madrid, que informó de la muerte, "lamenta profundamente" el fallecimiento de Santamaría al que califica de "una de las más grandes leyendas" del club y del fútbol mundial.

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