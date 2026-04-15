El Mecalia cumple el trámite ante el Morvedre

Morvedre: Fernanda Pinhate (1), Martina Català (2), Khadija Lafsahi (1), remei Gallart (2), Leticia Torok (3), Rebeca López, Candelaria Cuadrado (p.), María Pérez (1), Sara Palanqués (3), Andrea Claramonte (2), Rebeca Secades (p.), Delfine Ojea, Lucía Gámez (3), Lucía Julve (3), Suhana Bayonas (1) y Carla Zálvez (1). Mecalia: Sabina Mínguez (p.), África Sempere, Jazmín Mendoza (1), Blakza Hauptman (6), Lorena Téllez (3), Cecilia Cacheda (2), María Palomo, Rosane Serrano (2), Elena Martínez, Carme Castro (2), Nerea Gil (2), María Sancha (3), Ania Ramos (2) y Amandine Balzinc (p.). Marcador cada cinco minutos: 3-1, 5-3, 6-5, 9-8, 11-11, 12-14, 13-16, 15-18-, 17-20, 20-20, 20-22, 23-23. Árbitros: José Alberto Romero y Enrique Javier Romero. Excluyeron con dos minutos a las locales María Pérez, Delfina Ojea y Suhana Bayonas y a las visitantes María Sancha y Jazmín Mendoza.

El Mecalia Atlético Guardés clausura la Liga regular con un único punto, pero suficiente para sus objetivos. La frustración se impuso momentáneamente entre las de Ana Seabra, que no pudieron certificar la victoria en la pista de un Morvedre peleón hasta el final (23-23). Después de una primera parte igualadísima, las gallegas dominaron el encuentro desde poco antes del descanso hasta el epílogo del partido, cuando las anfitrionas volvieron a crecerse hasta lograr un empate que pudieron mantener finalmente sobre la bocina.

El resultado es suficiente para un Guardés que tenía claro su objetivo de cierre de fase: el cuarto puesto clasificatorio definitivo, la última plaza con ventaja de pista en el partido decisivo de cuartos de final del play-off por el título. A Sangriña ya sabe que decidirá el pase a semifinales, pero deberá esperar a los resultados del Beti-Onak y el Conservas Orbe Zendal Porriño de este sábado para conocer al rival.

La reacción local

El Mecalia dominó hasta mediada la segunda mitad (17-20, min. 46), cuando Seabra pidió tiempo. La preparadora miñota quería dejar el cierre atado. Sin embargo, Cristina Cabeza pareció utilizar mejor ese minuto. Al regreso las suyas se inventaron un 3-0 que, por primera vez desde los instantes iniciales, devolvía el luminoso al empate (20-20, min. 50).

Reaccionó el Guardés y tomó una última ventaja con un gol de Hauptman. Sobre la bocina y con la tensión por las nubes, Lucía Julve anotaba el acierto definitivo. El Mecalia se centra ya en la ida de las semifinales de la European Cup, este domingo en Málaga.