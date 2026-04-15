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27 Gala del Deporte de Vigo

Lindia Pousa y Joel Ribeiro, mejores promesa del año

La regatista, que se hizo con el Mundial sub17 de su clase, y el patinador, campeón de Europa junior, consiguen por primera vez el galardón

Rogelio Garrido, directorde FARO DE VIGO, entrega el premioa Lindia Pousa.

Rogelio Garrido, directorde FARO DE VIGO, entrega el premioa Lindia Pousa. / Marta G. Brea / José Lores

Juan Carlos Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Vigo

El jurado de la Gala del Deporte, entre las treinta y dos propuestas de las diferentes federaciones gallegas, eligieron como mejores promesas de 2025 a la regatista Lindia Pousa y al patinador Joel Ribeiro que por primera vez inscriben su nombre en un palmarés que se puso en marcha en el año 2006 después de que la organización de la gran fiesta del deporte vigués estimase la necesidad de crear una categoría sub19 para reconocer a figuras emergentes. Ellos suceden a la jugadora de balonmano Nerea Patiño y al triatleta Luis Piña que fueron los vencedores de la edición celebrada hace un año.

La regatista Lindia Pousa se ha consolidado este 2025 como una de las realidades más sólidas de la vela gallega. Tras un inicio de temporada espectacular en las pruebas de la Copa de España, su consagración definitiva llegó en el Campeonato del Mundo de Techno243 donde consiguió la medalla de oro en sub17. Pousa, natural de Cangas aunque vinculada a Vigo desde hace tiempo por lo que cumple los requisitos marcados en los estatutos, se suma a la extensa lista de regatistas que han conseguido este premio en algún momento. Lara Lagoa y Martín Wizner lo ganaron en dos y tres ocasiones respectivamente.

Manuel Alonso, director de zona de Abanca, con el patinador Joel Ribeiro. |

Manuel Alonso, director de zona de Abanca, con el patinador Joel Ribeiro. |

Por su parte, Joel Ribeiro ha firmado un 2025 que ya forma parte de la historia del patinaje artístico español. A su dominio abrumador en España (oro en «solo danza» en individual, en cuartetos y grupos show), el patinador de Gondomar añadió el título europeo de su categoría y la victoria en la Copa del Mundo disputada en Italia en la misma disciplina. Esta es la primera ocasión en la que un representante del patinaje artístico se hace con el premio en la categoría promesa. En la absoluta esa barrera la rompió en su momento Mónica Valderrama.

Pousa y Ribeiro llevaban tiempo llamando a las puertas del galardón porque ya han sido nominados en anteriores ocasiones, sobre todo el patinador gondomareño que en alguna otra ocasión se había quedado cerca de recoger el premio.

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La regatista y el patinador artístico se suman así a la lista de jóvenes deportistas sub 19 que desde el año 2006 vienen recibiendo este galardón y que en algunas ocasiones es el preludio que anuncia su llegada en poco tiempo a la victoria en la categoría absoluta. Es un camino que han recorrido deportistas como el tenista Martín de la Puente, la judoka Laura Vázquez o el piloto Jorge Casales. Lindia Pousa y Joel Ribeiro tienen un enorme recorrido por delante y se les espera en futuras galas con otro papel estelar.

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