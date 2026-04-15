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27 Gala del Deporte de Vigo

Chevy Guzmán: «La ciudad reconoce que me he esforzado; me dice que valgo la pena»

«Aún me cuesta asimilarlo», dice de sus cinco medallas y dos récords en los World Games. «Será un año para recordar toda mi vida»

Jesús, el hermano de Chevy, recogió el trofeo.

Jesús, el hermano de Chevy, recogió el trofeo. / Marta G. Brea / J. Lores

Armando Álvarez

Armando Álvarez

Vigo

Jhian Sebastian Guzmán, el Chevy que relampaguea, se acaba de someter a una intervención quirúrgica igual que Susana Rodríguez Gacio. Y como ella, intentará reestablecerse a tiempo de competir en las principales citas de la temporada aunque tenga que parar ahora. «Ayer tuve una cirugía que me impide tener dos competiciones importantes en mi calendario», se resigna. «Lo único que veo es recuperarme para Europeo, que será en julio, y ya de cara al Mundial. Estaré entrenando, muy activo y compitiendo lo que pueda».

La interrupción ayuda a la mirada retrospectiva, lo que en esta ocasión resulta especialmente agradable. El Chevy se escalofría cuando recuerda lo sucedido en 2025. «Aún es indescriptible, sobre todo por el valor que tiene para mi carrera deportiva. Los resultados siempre son importantes pero aún no puedo describirlo. Parece surreal. Para nosotros los World Games son el evento más importante que existe en el mundo del patinaje, nuestra Olimpiada», explica. «Haber conseguido cinco medallas de oro y dos récords del mundo es surreal. Aún me cuesta asimilarlo, aunque ya están en el bolsillo. Será un año para recordar toda mi vida».

Satisfacción

Chevy, de origen venezolano, ya había participado en anteriores ediciones de la Gala do Deporte, aunque no con igual protagonismo. El patinador reconoce que ha aprendido a entender el alcance exacto de la distinción que ahora ha obtenido. «Es algo peculiar. Cuando fui a la primera gala en 2022 no sabía qué era este premio, no lo entendía. Pensaba que era un trofeo más», relata. «Al haberlo conseguido ahora mismo siento esa satisfacción, el mérito al esfuerzo».

Porque no resulta sencillo estar entre los mejores de su disciplina residiendo en una ciudad que no dispone de las dotaciones adecuadas. «En Vigo entreno como puedo, me toca pagar para entrenar. Es lo que la ciudad me reconoce, te has esforzado y aquí está tu reconocimiento; que la ciudad diga que valgo la pena», agradece.

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«Que no me equivoqué en escoger esta ciudad para vivir, en formar un club, que la gente me respalda con los resultados», abunda sobre el sentido que concede al trofeo cuyo ejecución exacta entregará pronto su hermano. Chevy asegura: «Vigo tiene talento. Vamos por el camino correcto y de a poco vamos logrando el objetivo. Quiero que Vigo sea parte de mí, no sólo haber sumado títulos a la ciudad».

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