Fernando Franco, en el recuerdo

La Gala do Deporte está creando una estirpe propia de presentadores, sobre el escenario del teatro y en los otros lugares que el evento ha visitado, como el pabellón de Navia cuando los rescoldos de la pandemia obligaban a ampliar el espacio; cada uno ha exhibido su estilo dentro del tono festivo y desenfadado que es propio de la circunstancia. Carlos Tresandi y sus acompañantes han sucedido a Jacobo Buceta y éste, a su vez, había tomado el testigo del maestro de ceremonias de las primeras ediciones, Fernando Franco, que falleció el pasado 16 de marzo a los 75 años de edad.

Para el histórico periodista, que se mantuvo activo en las páginas de su querido FARO hasta los últimos días, había reservado Carlos Tresandi una emotiva mención, que recibió los aplausos de la platea. También Abel Caballero se acordó de Fernando Franco.