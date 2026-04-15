27 Gala del Deporte de Vigo
El premio a la excelencia
Dentro de las menciones especiales Náutico de Vigo y Gran Peña fueron premiados como clubes y José Antonio Ramos como dirigente
Miguel Méndez, María Araújo, Juan Ferrón, Jacobo Fernández y el relevo del Celta sub 20 como deportistas
La Gala cumplió también con la tradición de otorgar una serie de menciones especiales. Reconocimientos a logros deportivos concretos o trayectorias. En esta oportunidad se premió como clubes al Real Club Náutico por sus ciento veinte años de existencia que coinciden con el centenario de su fundación y al Gran Peña, que cumple cien años en un momento especialemente dichoso en lo deportivo.
Además, en el apartado de los dirigentes se rindió tributo a José Antonio Ramos Basteiro que fue el presidente del Club Ciclista de Teis desde 2001 hasta 2024 y cuyo papel fue esencial en la consolidación de este deporte en el barrio. Además, como deportistas se distingue con una mención especial al entrenador de baloncesto Miguel Méndez y a la jugadora María Araújo que consiguieron el subcampeonato de Europa con la selección española; a las componentes del relevo 4x100 femenino del Celta (Candela Hermida, Daniela Castro, Marta Caamaño y Valeria González) que fueron subcampeonas de España sub20, a Juan Ferrón, medalla de plata en el Mundial de natación celebrado en Singapur; y a Jacobo Fernández, que se estrenó como internacional con la selección española de bádminton.
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